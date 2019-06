Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a confirmat definitiv incalcarea Legii concurentei de catre Parmalat Romania SA prin participarea la o intelegere anticoncurentiala avand ca obiect intelegeri pentru fixarea preturilor intre retaileri si...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a confirmat definitiv incalcarea Legii concurentei de catre Parmalat Romania, se arata intr-un comunicat al Consiliului Concurentei, remis, miercuri, AGERPRES. Consiliul Concurentei a demonstrat ca Parmalat a participat la o intelegere anticoncurentiala avand…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca Primaria nu are banii necesari pentru a achita suma de 115 milioane de euro pe care Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca trebuie sa o plateasca omului de afaceri Costica Constanda.

- Fostul judecator de la Curtea de Apel Iasi Dan Anton, trimis in judecata de DNA, a fost condamnat definitiv, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la doi ani si noua luni de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta, in urma apelului declarat. Sentinta initiala era de patru ani…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat definitiv, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul retrocedarilor, in care era acuzat de marturie mincinoasa. Tariceanu a fost acuzat de procurorii DNA ca a mintit in declaratiile date ca martor in dosarul retrocedarii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, printr-o sentinta definitiva, ca sanctiunea-record, de 17 milioane de euro, aplicata in urma cu patru ani de Agentia de Plati si Interventii in Agricultura firmei omului de afaceri Adrian Porumboiu, a fost abuziva. Sanctiunea a fost anulata, insa efectele…

- Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a fost condamnat definitiv, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 4 ani inchisoare cu executare intr-un dosar de coruptie...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a mentinut decizia de achitare data de magistratii Curtii de Apel Bucuresti, in noiembrie 2017, in ceea ce-l priveste pe avocatul Radu Pricop, ginerele fostului presedinte Traian Basescu. Magistratii au admis insa apelul DNA, au desfiintat sentinta penala a Curtii…