Parlit cu liceul, UDMR se scoate cu Justitia

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat cele trei legi din celebrul pachet de ”legi ale justiției”. Astfel, in ședința plenului Senatului, de luni, au fost adoptate Legea 303/2004, Legea 304/2004 și Legea 317/2004. Senatul este for decizional, dar cei de la PNL deja au anunțat ca vor ataca cele trei legi la Curtea Constituționala…

- Legile justitiei, in plenul Senatului pentru dezbatere si vot final Florin Iordache, presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei. Foto: Arhiva. Pachetul de legi ale justitiei intra astazi în plenul Senatului pentru dezbatere si vot final. Sedinta ar urma sa înceapa…

- Aprobate deja la Camera, cele trei legi ale Justitiei, aflate in procedura de reexaminare, dupa deciziile CCR, au ajuns in prima zi a saptamanii pe ordinea de zi a Senatului. Luni dupa pranz, au trecut de Comisia speciala condusa de Florin Iordache. Ceea ce inseamna ca apoi cele trei legi ale Justitiei…

- Se poarta negocieri de ultim moment, la Parlament. La scurt timp dupa ce Comisia parlamentara speciala a adoptat luni raport favorabil, cu amendamente, pentru modificarile celor trei legi ale Justitiei, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor se poarta discutii "grele".Citeste…

- Cele trei legi ale Justitiei adoptate saptamana trecuta de Camera Deputatilor vor fi din nou dezbatute luni in Comisia speciala care, incepand cu ora 10,00, va analiza amendamentele depuse de senatori pana joi la ora 15,00, actele normative putand fi incluse de Biroul permanent, pentru dezbatere…

- Cele trei legi ale Justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – vor intra astazi in plenul Senatului pentru votul final. Senatorii…

- Senatorii au avut termen pana joi, ora 15.00, sa depuna amendamente la legile Justitiei, urmand ca luni, inainte de sedinta plenului Senatului, acestea sa fie dezbatute si votate in comisia speciala, condusa de deputatul PSD Florin Iordache. Potrivit ordinii de zi, cele trei legi ale Justitiei…

- Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale pentru legile din domeniul justitiei, reactioneaza la anuntul de azi al presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului a afirmat, la Bruxelles, ca are mai multe optiuni pentru momentul in care proiectele de modificare a celor trei legi ale justitiei (303,…

- Lumea a asteptat, cu sufletul la gura, noi ”rastigniri” politice in aceasta saptamana, doar ca pe crucea Justitiei si nu a PSD-ului. N-a fost sa fie. Pe agenda Inaltei Curti de Justitie si Casatie au figurat tot nume selecte in ultimele trei zile: Victor Ponta, Dan Sova, Viorel Hrebenciuc, Mircea si…

- Cele trei legi ale Justitiei, in noua lor forma, au trecut de votul Camerei. Dupa ce au trecut pe la Comisia speciala, cea condusa de Florin Iordache, adica dupa ce s-au adus modificari, urmare a deciziilor CCR, care a declarat unele articole neconstitutionale, cele trei legi au fost supuse votului…

- Comisia speciala parlamentara privind legile justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a incheiat marti amendamentele aduse articolelor declarate neconstitutionale de Curtea Constitutionala din cele trei legi ale justitiei - Legea 303, Legea 304 si Legea 317 din 2004 modificate si adoptate…

- Comisia parlamentara speciala privind legile Justiției, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a votat, la propunerea PSD si ALDE, modificari la articolele din Legea 303 privind statutul judecatorilor și procurorilor in legatura cu actiunea in regres, unde s-a redefinit conceptul de eroare judiciara…

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat, joi, ca a discutat cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si presedintele Comisiei speciale Florin Iordache despre ceea ce se va intampla in comisia pentru legile justiției. ”Ideea a fost de a avea un calendar de…

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat, joi, ca a discutat cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si presedintele Comisiei speciale Florin Iordache despre modificarea...

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, Robert Cazanciuc, a declarat, joi, ca a discutat cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si presedintele Comisiei speciale Florin Iordache despre modificarea...

- Comisia speciala pentru legile justitiei, condusa de fostul ministru Florin Iordache, reia miercuri, de la ora 15.00, dezbaterile pe cele trei proiecte de modificare a legilor 303, 304 si 317 din 2004.Curtea Constitutionala a decis ca toate cele trei proiecte au articole care incalca Legea…

- "Am constatat astazi ca majoritatea PSD - ALDE, pur si simplu, a ingropat o solicitare fireasca a PNL ca tot ceea ce inseamna dezbatere pe Legile Justitiei sa fie suspendata si sa asteptam un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, asa cum reiese din recomandarea Comisiei Europene, din…

- ANI, privind statutul magistratilor: CCR nu s-a pronuntat asupra unei norme din forma actuala Agentia Nationala de Integritate sustine, referitor la decizia CCR privind statutul magistratilor, ca elementele ce privesc regimul incompatibilitatilor nu pot fi aplicate ca urmare a hotararii intrucat Curtea…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, vrea organizarea, in 27 martie, a unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. "(...) O tema prezenta in agenda mea este organizarea sedintei solemne a Senatului si Camerei Deputatilor pentru marcarea…

- In sedinta Senatului din data de 7 martie, senatorul Liviu Marian Pop a sustinut o declaratie politica cu titlul “Invatamantul – proiectul public nr. 1 al Guvernarii PSD-ALDE!”, pe care o redam integral mai jos: Stimate colege, stimati colegi, Anul 2018 are drept prioritati educatia, sanatatea si infrastructura,…

- Comisia speciala care a modificat cele trei legi ale justitiei - legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) –, condusa de Florin Iordache,…

- Dupa intrevederile avute dimineata, la Parlament, atat cu presedintele Camerei, cat si al Senatului, inaltul oficial al Comisiei Europene s-a indreptat catre Cotroceni, unde a fost primit de catre seful statului. Ulterior, dinspre Cotroceni s-a facut public un comunicat, din care reiese ca intrevederea…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca se va tine cont de decizia Curtii Constitutionale in ceea ce priveste numirea presedintelui si a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, transmite Agerpres. Comisia speciala privind legile justitiei…

- „Eu cred ca a fost o intalnire buna si prin luarile de cuvant am facut o serie de precizari. Din punctul nostrul de vedere, am precizat urmatoarele lucruri: deciziile CCR sunt general obligatorii si, in ceea ce priveste legile justitiei, le vom pune in concordanta cele trei legi cu deciziile CCR,…

- Iordache, despre recomandarea lui Timmermans: Daca este necesar vom apela la Comisia de la Venetia Presedintele Comisiei speciale, deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat, joi, dupa ce Frans Timmermans le-a recomandat alesilor sa apeleze la expertiza Comisiei de la Venetia, ca in privinta legilor…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita la București, unde se intlnește cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se află dimineață la Palatul Parlamentului, unde se întâlnește…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in Bucuresti, miercuri si joi, pentru o vizita oficiala, in cadrul careia va avea intalniri cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar joi dimineata, dupa intalnirea cu liderul PSD, are programata…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, asteapta ca autoritatile de la Bucuresti sa ii dea explicatii in privinta cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA, facute de minsitrul Justitiei. "Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (Kovesi, n.r.)…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se va intalni pe 1 martie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu membrii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. "Pe 1 martie, domnul Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans -…

- Intr-o prima reactie avuta dupa anuntul facut, joi seara, de catre ministrul Justitiei, premierul Dancila a ales sa nu comenteze foarte mult subiectul. Incepand prin a spune ca in opinia sa “Justitia trebuie sa fie libera”, prim-ministrul a mentionat ca a urmarit la TV prezentarea facuta de Tudorel…

- Proiectul pentru modificarea si completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice a fost initiat de mai multi parlamentari PSD, ALDE si UDMR si a fost adoptat de Senat, miercuri. In acest caz, Camera Deputatilor este for decizional. „Scoaterea definitiva si ocuparea temporara…

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil initiativei legislative prin care se doreste ca raderele sa se instaleze exclusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Propunerea legislativa pentru modificarea reglementarilor privind circulatia…

- Potrivit proiectului initiat de 16 parlamentari PNL, dispozitivele fixe sau mobile destinate masurarii vitezei se vor instala exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale Politiei rutiere. Dispozitivele mobile (tip pistol) destinate masurarii vitezei se…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Comisia de aparare a Senatului a amanat marti adoptarea unui raport aferent initiativei legislative a lui Traian Basescu de desfiintare a Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN) prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. Citeste si: ULTIMA ORA - Sebastian…

- Liviu Dragnea nu va mai fi audiat in Comisia de Aparare din Senatului, cum propusesera in prima faza liberalii. Acuzatiile sale la adresa generalului Pahontu, seful Serviciului de Paza si Protectie, nu raman, insa, trecute cu vederea. In sensul in care s-a decis, in cadrul sedintei de marti a Comisiei…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, a primit din partea Comisiei juridice a Senatului, in noiembrie 2017, raport favorabil cu amendamente."Judecatorii Curtii nu pot fi retinuti, arestati, perchezitionati…

- Senatorul PSD Radu Preda a intrebat luni, dupa ce comunitatea Declic a depus in holul Senatului semnaturile celor care nu sustin modificarea legilor justitiei, unde sunt acestea, deoarece el vede doar o lista cu nume. Senatorul USR Vlad Alexandrescu a declarat ca si el a semnat petitia, „ca cetatean…

- Nici bine nu s-a aflat ca va fi chemat, zilele viitoare, la Comisia de Aparare, ca seful PSD a si raspuns afirmativ, prin intermediul presei, anuntului formulat de liberalul Marcel Vela. Cu o mentiune – ca s-ar astepta ca la audieri la comisia in cauza sa fie invitat si seful Serviciului de Protectie…

- Schimbarea senatorului PNL Daniel Zamfir de la sefia comisiei economice, aflat intr-un conflict deschis cu presedintele Ludovic Orban, care a fost inlocuit cu senatorul Florin Citu, nu a fost singurul moment tensionat din sedinta senatorilor liberali de joi dimineata, inainte de inceperea sesiunii parlamentare.…

- Liderii UDMR au decis: Continua colaborarea cu alianta PSD-ALDE Grupurile parlamentare ale UDMR au decis, marti, sa mentina protocolul de colaborare parlamentara cu alianta PSD-ALDE, a anuntat presedintele Uniunii, Kelemen Hunor. "Prin vot am luat decizia de a mentine acest protocol de colaborare…

- Conform unor zvonuri de ultima ora, Klaus Iohannis s-ar pregati sa sesizeze Comisia de la Venetia pe tema modificarilor aduse de PSD – ALDE legilor Justitiei. Iata un gest care excede in mod clar pactul incheiat de presedinte cu liderul PSD. Tabara PSD & Comp., tocmai a rasuflat usurata dupa ce prima…

- Un mesaj fara echivoc al Comisiei Europene atrage atentia guvernarii de la Bucuresti cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justitiei si anticoruptie. Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse in privinta legilor justitiei. ”Urmarim cu ingrijorare evolutiile…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD. Citeste si: DOCUMENT…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare a Comisiei de la Venetia. Si Uniunea Salvati Romania (USR) a transmis marti un mesaj prin care…

- Sesizata de ICCJ pe tema modificarilor aduse legilor Justitiei, Comisia de la Venetia a transmis scurt Curtii noastre Supreme ca nu este abilitata sa solicite un astfel de aviz. Raspunsul ii umple de rusine pe magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, despre care noi toti romanii credeam…

- Magistrații au trecut in noul an la fel de divizați ca in 2017: unii de partea și alții contra modificarilor aduse de politicieni legilor Justiției. Romania este un stat in care legea se aplica selectiv, magistrații nu raspund pentru erori și sistemul acopera, minimalizeaza sau ignora abuzurile comise.…

- Șeful statul a vorbit și despre modul in care sunt modificate legile justiției și spune ca sunt proceduri nemaivazute și netransparente fiind ignorate pe fața avizele CSM și spune foarte clar: „Aștept sa se pronunțe CCR și cand legile vor ajunge la mine ma voi referi la conținutul acestor legi, la articole…

- Pentru a elabora proiectele de modificare a legislatiei penale si a procedurii civile, Comisia speciala privind justitia se va reuni la finalul lunii ianuarie, a declarat, ieri, pentru Mediafax, presedintele comisiei, Florin Iordache (PSD). ”Deocamdata asteptam (amendamente la proiectele de lege-n.r.).…