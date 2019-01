Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul venezuelean, controlat de opozitie, a declarat sambata nelegitim, intr-un vot simbolic, noul mandat al presedintelui Nicolas Maduro care urmeaza sa inceapa la 10 ianuarie, relateaza AFP. Nicolas Maduro, in varsta de 56 de ani, a fost reales la 20 mai pentru inca un mandat de sase ani in…

- Principalul negociator in timpul mandatului romanesc la presedintia UE este Guvernul, a declarat, la RFI, europarlamentarul PSD Victor Bostinaru. Social-democratul il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca refuza cooperarea cu Guvernul si Parlamentul pe teme europene.

- Presedintele francez Emmanuel Macron se va intalni marti cu ministri si actori economici la Palatul Elysee pentru a organiza o mare dezbatere nationala anuntata ca parte a masurilor legate de criza asa-numitelor "veste galbene", a declarat luni presedintia. Din acest motiv, seful statului…

- SUA sprijina planul Kosovo de a-si crea propria armata, a declarat joi ambasadorul american la Pristina, Philip Kosnett, o pozitie ce nu este impartasita de alte tari membre NATO, potrivit France Presse preluata de Agerpres. Parlamentul kosovar urmeaza sa se pronunte vinerea viitoare, intr-o…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro a plecat luni seara de la Caracas la Moscova unde urmeaza sa se intalneasca cu omologul sau rus Vladimir Putin, a anuntat el insusi, informeaza France Presse.

- Tensiunea e atat de mare ca Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta, potrivit unor diplomati, care au precizat ca aceasta a fost solicitata de ambele tari. Moscova a cerut ca reuniunea sa aiba loc la ora 11.00 (16.00 GMT), au declarat pentru AFP surse diplomatice. In…

- ”Infracțiuni in domeniul financiar-bancar” este cartea ce a fost lansata in cadrul Conferinței Internaționale "Digitalizare și Inovație noi competențe in educația profesionala financiara". Analistul politic Bogdan Chirieac a prezentat cartea, in cadrul evenimentului transmis live pe DCBusiness.ro. …

- Palatul Elysee a relativizat marti semnificatia seriei de tweet-uri in care Donald Trump l-a atacat cu virulenta pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, apreciind ca acestea au fost 'facute pentru americani', relateaza France Presse. Presedintia franceza a refuzat 'orice comentariu oficial'…