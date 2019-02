Parlamentul va ancheta daca Consiliul Concurentei a musamalizat o investigatie din 2008

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul permanent al Senatului a aprobat, marti, solicitarea presedintelui Comisiei economice, Daniel Zamfir, pentru desfasurarea unei anchete parlamentare la Consiliul Concurentei cu privire la analizarea unui raport de investigatie referitor la manipularea ROBOR, a anuntat senatorul ALDE.

- Acuzațiile de manipulare a ROBOR explodeaza! Presedintele Comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, a anuntat marti ca Biroul permanent a aprobat, la solicitarea sa, desfasurarea unei anchete parlamentare la Consiliul Concurentei in legatura cu un raport cu privire la manipularea ROBOR. "Consiliul…

- Biroul permanent al Senatului a trimis la Comisia juridica solicitarea senatorului PNL Florin Cițu prin care a cerut sancționarea liderului senatorilor ALDE Daniel Zamfir, pe care il acuza ca a incalcat regulamentul cand la invitat pe guvernatorul BNR Mugur Isarescu la audieri in Parlament, conform…

- Florin Cîțu a declarat pentru Mediafax ca nu va participa la audiere în ședința de miercuri a Comisiei economice a Senatului, unde a fost invitat sa dea explicații despre raportul Consiliului Concurenței pe piața produselor bancare. Senatorul PNL acuza ca este o ancheta ordonata de Liviu…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeaza dobanda la creditele in lei luate de populație și firme, a crescut luni la 2,97%, de la 2,93%, cat era vineri, arata datele Bancii Naționale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR a scazut in ultimele luni, de la maximul de 3,46% din 2018, pe masura…

- Consiliul Concurentei raspunde acuzatiilor de musamalizare a unei investigatii, lansate de senatorul ALDE Daniel Zamfir, si sustine ca aceasta a fost finalizata si nu au fost gasite dovezi privind o intelegere intre banci.

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir cere Bancii Nationale a Romaniei sa decida ca ROBOR sa se calculeze in functie de tranzactiile care se fac, sustinand ca indicele la care sunt calculate ratele romanilor cu credite in lei este "trucat" printr-o intelegere intre bancile comerciale cu "stiinta si implicarea"…