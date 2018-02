Stiri pe aceeasi tema

- 2000 de oameni au fost evacuați dintr-un orașel din sud-vestul Poloniei dupa ce au fost descoperite mine neexplodate din al doilea razboi mondial. Dispozitivele au fost gasite in timpul lucrarilor de reparații la un pod.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Polonia si Romania ar constitui ”o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene”.

- Comunicatul Comisiei Europene este un avertisment pentru Romania, inainte de a se trece la masuri mai drastice, sustine publicatia EUObserver . Jurnalistii, care citeaza surse de la Bruxelles, spun ca Romania ar putea intra in aceeasi categorie cu Polonia, tara impotriva careia a fost declansat mecanismul…

- "Opriti modificarile la codurile penale! Altfel, ne scoateti din UE! Romanii trebuie sa mai indure o rusine din cauza lui Dragnea. Romania este avertizata de Comisia Europeana pentru nerespectarea angajamentelor asumate la aderare, in 2007. Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca…

- Noile legi in vigoare privind Curtea Suprema, Consiliul National al Magistraturii si tribunalele au fost "pregatite ca incalcare a regulilor fundamentale de creare a legilor", potrivit unei declaratii adoptate de Adunarea Generala a Judecatorilor Curtii Supreme. 69 de judecatori au aprobat declaratia,…

- Polonia se afla in discutii cu Ungaria sa creeze o banca de dezvoltare care sa tinteasca investitiile in infrastructrua in regiune si planuieste sa implice in proiet si Slovacia si Cehia, potrivit unui anunt al premierului Poloniei, Mateusz Morawiecki. Morawiecki s-a intalnit cu omologul sau ungar Viktor…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a aparat la Bruxelles controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa. Seful Guvernului de la Varsovia s-a intalnit, marti seara, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- La putine ore dupa discutia dificila dintre noul premier Mateusz Morawiecki si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in Polonia are loc o importanta remaniere de guvern. Printr-o mutare anticipata deja de mai multe zile, seful guvernului a inlocuit doi ministrii considerati dintotdeuna…

- Formatiunea conservatoare aflata la guvernare in Polonia si de asemenea majoritara in parlamentul de la Varsovia, Partidul 'Lege si Justitie nu va sustine niciodata un asemenea scenariu, intrucat el nu va rezolva vreo problema, dimpotriva, va crea altele noi', a indicat oficialul polonez.Referindu-se…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru infiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor in infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia in acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz Morawiecki, transmite…

- Guvernul polonez intentioneaza sa discute in urmatoarele trei luni cu statele membre ale Uniunii Europene, ca raspuns la decizia Comisiei Europene de a declansa procedurile de sanctionare a Poloniei, a anuntat ministrul polonez de Externe, Witold Waszczykowski.

- Guvernul polonez pregateste o ofensiva diplomatica pentru a contracara decizia Comisiei Europene de a activa articolul 7 din Tratatul UE, o masura inedita luata ca raspuns in fata reformei sistemului judiciar polonez.Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar…

- Comisia Europeana a activat miercuri, impotriva Poloniei, Articolul 7 din Tratatul UE, care permite suspendarea dreptului de vot al unui stat membru. Este o procedura aplicata in premiera și care sancționeaza așa-numita reforma judiciara din Polonia, prin care partidul de guvernamant PiS incearca sa-și…

- Economia Ungariei poate functiona si fara fonduri UE deoarece motorul economic nu sunt banii europeni ci muncitorii maghiari, a declarat premierul maghiar Viktor Orban la un post de radio national, potrivit index.hu. Orban a spus, de asemenea, ca la cel mai recent summit UE de la Bruxelles…

- Romania a cheltuit doar 2% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, reprezentand 936,3 milioane euro, iar state precum Bulgaria și Polonia au avut 9%, respectiv 8%, potrivit datelor Comisiei Europene, citate de Agerpres. Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul de Coeziune, respectiv…

- USR someaza PSD-ALDE sa dea curs apelului celor sapte ambasade europene referitor la modificarea Legilor Justitiei si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia. Potrivit USR, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu vor indeparta Romania de Franta si Germania daca ignora apelul de transparenta facut…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse Legilor Justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa identifice nici macar un articol care sa afecteze independenta Justitiei. Liderul…

- "O sa transmitem tuturor ambasadelor si Comisiei Europene materialul tradus pentru ca trebuie sa mai recunoastem un lucru: pana acum nu s-a identificat un articol care sa spuna ca ala in mod special afecteaza independenta justitiei (...) Eu cred ca si presedintele trebuie linistit, mai ales ca vin…

- 'Poate nu avem intotdeauna aceleasi opinii, dar suntem acolo pentru a dialoga si usa noastra, mai ales a Guvernului Romaniei, este total deschisa pentru un dialog cu privire la orice tip de reforma care are loc in tara', a spus Negrescu, care a aratat ca, in cazul Poloniei, este vorba de 'o serie…

- Tot pentru „modificari” ale legilor justiției Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar…

- Presa ungara a comentat decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene ca urmare a temerilor privind statul de drept in Polonia, dand asigurari ca Ungaria se va opune adoptarii de sanctiuni contra Varsoviei, transmite agentia de presa PAP, preluata…

- Premierul britanic Theresa May si-a exprimat joi sprijinul pentru Polonia, tara supusa criticilor din partea Uniunii Europene ca urmare a controversatelor legi privind reforma sistemului judiciar polonez, in opinia sa constitutia poloneza fiind o problema exclusiva a Varsoviei, relateaza Reuters.Comisia…

- Masurile punitive declansate de Comisia Europeana la adresa Poloniei ca urmare a controversatelor sale reforme in domeniul justitiei nu au determinat Varsovia sa faca un pas inapoi, ci dimpotriva.

- Publicatia britanica The Financial Times scrie ca guvernele UE critice la adresa Poloniei nu se limiteaza la Europa de Vest si ca nu “chiar fiecare tara fosta comunista din Europa Centrala si de Este este o oaie neagra a UE&".

- Radu Tudor a prezentat în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, cinci mesaje-cheie lansate de președintele Klaus Iohannis. 1. Klaus Iohannis considera ca 'încercarile de a controla sistemul judiciar' fac acest sistem mai prost si precizeaza…

- "Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de asteptat,…

- Polonia este considerata in prezent drept o forta a dezintegrarii pentru Uniunea Europeana si, prin urmare, este important sa se puna capat distrugerii reputatiei Varsoviei, a declarat miercuri presedintele Consiliului European Donald Tusk, dupa decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de activare…

- Polonia a „primit cu regret decizia politica, si nu juridica” a Comisiei Europene de a declansa o procedura fara precedent, care poate duce la sanctiuni dramatice contra Varsoviei, dupa ce aceasta a adoptat o serie de reforme controversate ale sistemului judiciar, releva un

- Semjen a declarat pentru agentia nationala de presa a Ungariei MTI ca este inacceptabil ca Bruxellesul sa faca presiuni asupra unui stat membru suveran."Prietenia polono-ungara si angajamentul guvernului ungar fata de tratate ne obliga sa luam atitudine in cadrul tuturor forurilor impotriva…

- Polonia a ''primit cu regret decizia politica si nu juridica'' a Comisiei Europene de a declansa o procedura inedita ce poate duce la sanctiuni contra Varsoviei, dupa ce aceasta a adoptat o serie de reforme controversate ale sistemului judiciar, releva un comunicat al Ministerului de Externe polonez,…

- Klaus Iohannis Klaus Iohannis a marturisit ca ia in calcul sa faca un referendum pentru justiție, anunțat la inceputul anului dar de care nu a mai spus nimic. Șeful statului s-a aratat nemulțumit de faptul ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu l-a sunat inainte de a trimite in Parlament propunerea…

- Comisia Europeana a declansat miercuri o procedura ce ar putea duce la suspendarea dreptului de vot al Varsoviei in cadrul UE, o masura ce vine ca urmare a controversatelor reforme privind justitia din Polonia, transmit agentiile internationale de presa.

- Polonia este considerata in prezent drept o forta a dezintegrarii pentru Uniunea Europeana si, prin urmare, este important sa se puna capat distrugerii reputatiei Varsoviei, a declarat miercuri presedintele Consiliului European Donald Tusk, dupa decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de activare…

- Executivul european "a conchis astazi (miercuri) ca exista un risc clar al unei incalcari grave a statului de drept in Polonia", a anuntat acesta intr-un comunicat, precizand ca a declansat, in consecinta, Articolul 7 al Trtatului UE, care nu a mai fost utilizat vreodata. "Cu inima grea, am activat…

- Uniunea Europeana este angajata într-o lupta pe doua fronturi pentru propria ei supravietuire. Pe cel de Vest, Marea Britanie a votat pentru iesirea din UE, iar Bruxelles-ul si Londra depun eforturi pentru a gasi o baza reciproc avantajoasa pentru viitor. În Est, blocul comunitar a admonestat…

- Decizia de a lansa sau nu procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene - articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu - ori de a initia un nou dialog este o prerogativa a Comisiei Europene, a declarat marti noul premier polonez…

- Bun, pe de o parte avem asa: - un avertisment din partea Asociatiei Europene pentru Apararea Drepturilor Omului cu privire la faptul ca, in chestiunea independentei justitiei, Romania o ia pe calea Ungariei si a Poloniei; - 2 (doua) avize negative date de CSM, in care se vorbeste inclusiv de incalcari…

- Noul premier al Poloniei, conservatorul Mateusz Morawiecki, a afirmat ca guvernul sau isi doreste o noua deschidere in dialogul cu Bruxellesul, dar ca asteapta o noua deschidere si din partea Bruxellesului, potrivit agentiei poloneze de presa PAP."Un nou guvern, chiar din aceeasi tabara politica,…

- Actualul vicepremier si ministru de Finante polonez, Mateusz Morawiecki, care o va inlocui pe Beata Szydlo in functia de premier, este un fost bancher si un fost consilier economic al partidului de centru-dreapta Platformea Civica, vorbitor fluent de engleza si germana, scrie EUObserver.com.…

- Șefa guvernului de la Berlin a estimat ca, inainte de a-și proiecta modele concrete, Uniunea Europeana trebuie sa fie 'eficienta', informeaza agenția EFE, potrivit Agerpres. Ea a fost intrebata de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj,…

- Varșovia a anunțat joi ca este in continuare contra relocarii solicitanților de azil intre statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, in pofida deciziei Comisiei Europene de a trimite in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) trei țari, printre care Polonia, pentru…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

