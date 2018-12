Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul ucrainean (Rada Suprema), a aprobat joi denuntarea Tratatului de Prietenie, Cooperare si Asociere cu Rusia, demers inceput in luna septembrie, dar grabit acum dupa ce Rusia a sechestrat in Marea Neagra trei navele militare ucrainene si echipajele acestora, relateaza agentia EFE.…

- Parlamentul Ucrainei a aprobat, luni seara, decretul presedintelui Petro Porosenko privind instituirea Legii martiale si initiativa de organizare in mod anticipat a alegerilor prezidentiale, informeaza presa de la Kiev.Verhovna Rada a aprobat aplicarea Legii martiale timp de 30 de zile in…

- La inceputul acestei saptamani s-a produs o ruptura majora in Biserica Ortodoxa. Luni, sinodul de la Moscova a anuntat ca a rupt relatiile cu Patriarhia de la Constantinopol, cea care are in subordine peste 300 de milioane de crestini ortodocsi. In urma cu o saptamana, patriarhul Bartolomeu…

- Intr-un articol aparut in luna mai pe site-ul sau, citat ulterior in cursul unei emisiuni televizate a grupului public de radioteleviziune britanic, BBC sustinea ca fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, a primit intre 400.000 si 600.000 de dolari din partea unui intermediar ucrainean…

- Parlamentul Ucrainei a facut joi primul pas catre inscrierea in Constitutie a obiectivelor de aderare a tarii la NATO si la Uniunea Europeana, transmite Xinhua, citata de Agerpres. Deputaţii au votat pentru înaintarea proiectului de lege către Curtea Constituţională. Au fost…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat un decret privind punerea in aplicare a deciziei din 6 septembrie a Consiliului de Securitate Nationala si Aparare (SNBO) privind denuntarea Tratatului de prietenie, cooperare si parteneriat intre Ucraina si Rusia, informeaza luni site-ul oficial al presedintiei…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat un decret privind punerea in aplicare a deciziei din 6 septembrie a Consiliului de Securitate Nationala si Aparare (SNBO) privind denuntarea Tratatului de prietenie, cooperare si parteneriat intre Ucraina si Rusia, informeaza luni site-ul oficial al…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a decis, la recomandarea Consiliului National pentru Securitate si Aparare, sa puna capat Tratatului de prietenie, cooperare si parteneriat dintre tara sa si Rusia.