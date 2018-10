Parlamentul Ucrainei a trecut Catedrala Sf. Andrei din Kiev n administrarea Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a decis joi sa acorde joi Patriarhiei Constantinopolului dreptul de a folosi o biserica emblematica, care ii va servi ca reprezentanta la Kiev, dupa decizia Sfantului Sinod al Patriarhiei Ecumenice de a recunoaste o Biserica independenta de tutela Moscovei in aceasta tara, relateaza AFP, informeaza…

- Mitropolia de la Kiev a fost trecuta ilegal, in anul 1686, in subordinea canonica a Bisericii Ortodoxe Ruse.Potrivit unui comunicat al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, anuntul a fost facut de Patriarhia Ecumenica de la Constantinopol in cadrul sinodului unde a fost discutat subiectul

- Afla aici ce sarbatori sunt cu cruce rosie in Calendar Ortodox. Sfantul Andrei cel Nebun pentru Hristos a zis catre ucenicul sau iubit, Epifanie: „O vezi, frate, pe Imparateasa si Doamna tuturor cum se roaga pentru intreaga lume?" Iar Epifanie a zis: „O vad, Parinte, si ma minunez!".…

- Independenta Bisericii Ortodoxe ucrainene de Patriarhia Moscovei, de care depinde din secolul al XIV-lea, este 'ireversibila', a declarat miercuri arhiepiscopul Daniel de Pamfilia, reprezentantul la Kiev al Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.

- Biserica ortodoxa rusa suspenda relatiile cu Patriarhia de la Constantinopol. Asta dupa ce patriarhul Bartolomeu a declarat ca analizeaza inca din aprilie posibilitatile care i-ar permite Ucrainei sa-si obtina autocefalia.

- CHIȘINAU, 14 aug — Sputnik. Începând cu 14 august, creștinii ortodocși din țara noastra intra în perioada postului Adormirii Maicii Domnului, cunoscut în popor ca Postul Sfintei Marii. În aceasta perioada, creștinii se pregatesc de cele doua sarbatori extrem…