Parlamentul Turciei a adoptat o lege controversata privind regulile electorale. Parlamentarii s-au luat la bataie in sala

- Ankara, 13 mar /Agerpres/ - Parlamentul turc a adoptat marti o lege controversata in materie electorala, despre care opozitia afirma ca poate deschide calea pentru fraude si pune in pericol corectitudinea alegerilor din 2019, transmite Reuters. Dupa ce vicepresedintele parlamentului, Aysenur Bahcekapili,…

- Xi Jinping a devenit președinte pe viața in China. Parlamentarii chinezi au trecut, aproape in unanimitate, duminica, amendamentul constituțional care da voie președintelui Xi Jinping sa aiba un numar nelimitat de mandate pe viața. Potrivit AP News , in Congresul Național, aproximativ 3.000 de delegați…

- Parlamentarii propun reducerea cotei TVA la 9%, incepand din 2019, pentru toate utilitațile, precum servicii de canalizare și salubritate, livrarea de electricitate și gaze naturale, dar și pentru producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termica in sistem centralizat. In acest sens,…

- Primarii vor si ei pensii speciale! Aceștia se considera uitati de parlamentarii pe care i-au sprijinit in campaniile electorale. Reprezentantii Asociatiei Comunelor din Romania s-au plans ca, dupa sapte mandate, au pensii foarte mici, chiar sub salariul minim. „Vrem ca și pensia, dupa ce o viața ți-ai…

- Democratii din Comisia pentru Informatii din cadrul Camerei reprezentantilor au publicat o controversata nota, intr-o versiune cenzurata, intr-o incercare de a contracara acuzatii dintr-o controversata nota republicana potrivit careia FBI-ul a comis abuzuri in obtinerea unor mandate de supraveghere…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreii de Nord, informeaza Reuters.'Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord', indica liderul…

- Parlamentarii gorjeni nu misca niciun deget pentru ca statiunea Ranca sa se dezvolte. Este acuzatia pe care liderul filialei de la Gorj a Uniunii Salvati Romania le-o aduce demnitarilor care nu fac lobby ca zona montana sa se extinda. Ra...

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat miercuri, cu 276 voturi "pentru" si doua "impotriva", proiectul de lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare". Proiectul merge acum la promulgare la presedintele…

- Un partid nou din Marea Britanie, care a fost inspirat de gruparea En Marche! a presedintelui francez Emmanuel Macron, a lansat luni o campanie pentru a anula Brexitul si incearca sa convinga parlamentarii sa blocheze orice acord la care ajunge Theresa May pentru iesirea din UE, scrie Reuters. Partidul…

- Senatul a adoptat luni in unanimitate, in prezenta ministrului Apararii, Mihai Fifor, proiectul de lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare". Au fost 105 voturi "pentru", potrivit Agerpres.…

- Șefii agențiilor americane de securitate recomanda cetațenilor americani sa nu mai foloseasca smartphone-uri Huawei și ZTE de teama ca vor fi spionați, potrivit CNBC . In total, șefii a șase servicii de spionaj au facut aceasta recomandare, inclusiv cei ai FBI, CIA și NSA. Aceștia au depus marturie…

- Birourile Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au anuntat joi ca infiintarea Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP) va fi decisa in plenul reunit marti, la ora 14.00. Potrivit proiectului de infiintare a Comisiei, aceasta va fi condusa de un membru PSD, un vicepresedinte…

- Membrii comisiei de ancheta in cazul Sufrageria au prezentat raportul in fața parlametarilor. Aceștia susțin ca exista elemente care sa arate neregulile comise de șefa DNA. Raportul a fost adoptat de Plenul comun al Parlamentului, cu 205 voturi pentru. Membrii comisiei au acuzat-o…

- Parlamentarii de la Bruxelles au cerut Comisiei Europene sa realizeze o evaluare ”in profunzime” a avantajelor si dezavantajelor schimbarii orei in mod semestrial si sa prezinte ”daca este necesara” o revizuire a directivei care o organizeaza in cadrul Uniunii Europene, informeaza agenția Reuters.

- Parlamentarii PNL Cluj trag un semnal de alarma despre Spitalul Regional. „Daca anul acesta nu se incepe constructia, se pierd banii" Deputatul PNL de Cluj Florin Stamatian, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, a cerut guvernantilor sa urgenteze inceperea lucrarilor la Spitalul…

- Dupa ce parlamentarii rusi au adoptat o declaratie prin care condamna decizia Chisinaului de a interzice retransmiterea stirilor ruse in Moldova, deputatii moldoveni au venit cu o replica. Joi, 8 februarie, acestia au votat o Declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii…

- Veste buna pentru soferi. In cazul in care au fost prinsi circuland fara rovinieta, au sanse mari sa scape de amenda. Daca acum trece si un an din momentul savasirii contraventiei pana cand amenda ajunge la sofer, parlamentarii schimba regulile. Termenul a fost cu mult redus.

- „La un an de la adoptarea OUG 13, dupa ce am iesit in strada la proteste in toata tara, dupa flashmobul Romania, condamnata la tacere, mergem acum in mijlocul lor sa ne facem auziti! In mod simbolic, vom intinde in fata plenului Senatului un covor de hartie, cu semnaturile sutelor de mii de romani…

- Presa internationala scrie despre noul cabinet de la Bucuresti. In timp ce unele publicatii noteaza ca in componenta acestuia se afla un ministru pe care DNA vrea sa-l ancheteze - Rovana Plumb, altele noteaza ca este pentru prima data cand Romania are o femeie premier, informeaza Digi24.Reuters…

- Facebook a anuntat luni ca in perioada imediat urmatoare isi va publica in premiera principiile in baza carora administreaza informatiile utilizatorilor. Totodata, compania va publica mai multe tutoriale video cu ajutorul carora cei peste 2 miliarde de utilizatori vor putea invata cum sa isi…

- Informatia a aparut pe fondul temerilor ca un nou an cu bonusuri scazute i-ar putea determina pe bancherii de investitii sa plece la banci mai generoase, potrivit unor surse citate de saptamanalul Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Reprezentantii Deutsche Bank au refuzat sa comenteze. In luna…

- Parlamentarii danezi au ajuns, duminica, la un acord pentru a suplimenta bugetul de aparare cu peste 2 miliarde de euro pentru urmatorii sase ani, invocand ca Rusia reprezinta una dintre cele mai mari amenintari la adresa securitatii nationale, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Liberalii vor vota impotriva, la vedere, la investirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care "mai au capul pe umeri si mai au un pic de sensibilitate fata de soarta Romaniei" sa faca la fel."Am decis in Biroul Politic…

- Forte ale politiei ruse au patruns duminica in sediul de campanie din Moscova al principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, si au inceput sa interogheze persoanele aflate inauntru, potrivit imaginilor difuzate online de sustinatori ai lui Navalnii, relateaza Reuters.Roman Rubanov,…

- Guvernul finlandez le-a cerut joi partidelor din opozitie sa sustina in parlament adoptarea rapida a unui proiect de lege privind monitorizarea comunicatiilor, pe fondul ingrijorarilor legate de actiuni de spionaj ale unor puteri straine si dupa primul atac terorist de pe teritoriul tarii, transmite…

- Parlamentari conservatori britanici iau in calcul inlocuirea Theresei May de la conducerea formatiunii sale politice, implicit si din fruntea guvernului de la Londra, daca Partidul Conservator inregistreaza rezultate nesatisfacatoare la alegerile locale din luna mai, relateaza vineri cotidianul The…

- Partidul conservator GERB, principala formatiune aflata la guvernare in Bulgaria, a amanat joi ratificarea in parlament a Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), din cauza opozitiei unor organizatii…

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,4 s-a produs joi in largul coastei estice a Rusiei, conform Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Epicentrul seismului a fost stabilit la 41 de kilometri est de localitatea Nikolskoye din Arhipelagul Komandor, la…

- Premierul danez, Lars Lokke Rasmussen, a cerut miercuri Consiliului Europei masuri care sa permita instantelor nationale o expulzare mai facila a infractorilor straini, solicitarea sa fiind facuta cu referire la cazul unor romani care nu pot fi expulzati din Danemarca din cauza conditiilor din inchisorile…

- Franta a adoptat, miercuri, un cod vestimentar si de conduita pentru deputatii din Adunarea Nationala, dupa cateva “derapaje” ale stangii radicale, criticate de alesii partidului presedintelui Emmanuel Macron, relateaza AFP.In decembrie 2017, deputatul Francois Ruffin, reprezentant al partidului…

- Banca Centrala Europeana va finaliza in primul trimestru noile sale reguli destinate solutionarii problemei creditelor neperformante insa ar putea amana punerea lor in aplicare, a declarat miercuri Daniele Nouy, responsabila cu supervizarea bancara in cadrul BCE, transmite Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va participa saptamâna aceasta la Forumul Economic Mondial de la Davos, a confirmat marti Casa Alba. Consilierul prezidential pentru securitate nationala, H.R. McMaster, citat de Reuters, a precizat ca Trump se va întâlni în Elvetia…

- Un cutremur cu magnitudinea de 8,1 pe scara Richter a avut loc marti, la 250 de kilometri sud de coasta statului Alaska, iar autoritatile au emis o alerta de tsunami, potrivit Reuters. Cea mai apropiata localitate este Chiniak, cu o populatie de aproximativ 50 de locuitori, anunța...

- Parlamentarii continua sa propuna modificari la Codurile Penale. Ultima initiativa vine de la deputatul UDMR Marton Arpad. Amendamentele propuse de acesta nu numai ca starnesc noi controverse, dar conțin greseli gramaticale, ceea ce le face foarte greu de inteles.

- Autoritatile americane au interzis transportul de marfa de pe aeroportul international din Cairo spre SUA, cu exceptia valizelor pasagerilor, relateaza Reuters. Surse din cadrul conducerii aeroportului au declarat ca SUA si-au justificat decizia prin lipsa de incredere in masurile de securitate de…

- Candidatul independent Jiri Drahos detine un usor avans fata de presedintele in functie Milos Zeman, inaintea turului decisiv al alegerilor prezidentiale din Cehia de la sfarsitul acestei saptamani, un scrutin ce pare ca va fi hotarat de votantii inca indecisi, arata rezultatele unui sondaj publicat…

- Parlamentarii cehi au votat, vineri, in favoarea ridicarii imunitatii premierului Andrej Babis, pentru a fi anchetat intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- ''Fire and Fury'', controversata carte semnata de jurnalistul Michael Wolff, plina de dezvaluiri incendiare despre primul an la Casa Alba al presedintelui Donald Trump, va fi adaptata pentru televiziune, potrivit informatiilor aparute miercuri in publicatiile de la Hollywood, informeaza…

- Accidentele rutiere ar trebui tratate de guverne ca pe o problema de sanatate publica, astfel ca trebuie sa imbunatateasca sistemele publice de transport, planificarea rutiera si designul urban, se arata intr-un raport al Bancii Mondiale, potrivit Reuters. Transferul responsabilitatii pentru accidentele…

- Parlamentarii au votat proiectul de buget pentru anul 2018, acesta fiind construit pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si castig salarial mediu net lunar de 2.614 lei. Proiectul de buget pe anul 2018 a fost votat cu 255 de voturi "pentru" si 95…

- Parlamentarii au adoptat, joi, un amendament amendament privind suplimentarea cu 10 milioane de lei a bugetului Ministerului Energiei pentru finantarea unui program de cercetare in domeniul nuclear.

- Parlamentarii au adoptat, cu majoritate de voturi, un amendament privind suplimentarea cu 10 milioane de lei a bugetului Ministerului Energiei pentru pentru realizarea in integralitate a Programului Anual de Cercetare RATEN privind "Dezvoltarea suportului tehnic national si cooperarea internationala…

- Plenul comun al Parlamentului a adoptat marti seara, pe articole, bugetele pe anul 2018 pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Legislativ, Curtea de Conturi, Consiliul Concurentei, Avocatul Poporului, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Consiliul

- "Nu este un sfarsit de drum si vreau sa transmit un mesaj foarte clar intregii societati: vom continua lupta cu toate instrumentele si cu toate mijloacele legale, parlamentare si civice pe care le avem la dispozitie. Evident ca vom contesta la CCR aceasta lege, au anuntat si colegii de la PNL. Trebuie…

- Parlamentarii aflați in conflict de interese in perioada 2007-2013 pe baza raporturilor ANI scapa de interdicții. Senatul, care este camera decizionala, a adoptat noua forma a legii Agenției Naționale de Integritate, inițiata de social-democratul Florin Iordache.

- Senatorii si deputatii comisiei au adoptat un amendament al AMR si UNJR, preluat de PSD si ALDE, conform caruia "Hotararile Sectiilor pot fi atacate cu recurs la sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel in termen de 15 zile de la comunicare, fara parcurgerea procedurii prealabile.…

- Punctul de pensie se majoreaza incepand cu 1 iulie 2018. Senatul a adoptat, in ședința plenului de miercuri, proiectul de lege de aprobare a OUG 82/2017 prin care punctul de pensie se majoreaza de la 1.100 de lei la 1.250 de lei și pensia minima garantata crește la 640 de lei de la 520 de […]