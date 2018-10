Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Spaniei a votat marti impotriva blocarii vanzarilor de arme catre Arabia Saudita, in ciuda presiunii internationale crescande de a pedepsi Riyadul pentru uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.

- Organizatia Amnesty International (AI) a declarat sambata ca explicatia Arabiei Saudite cu privire la moartea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul saudit din Istanbul pare sa fie o musamalizare a "unui asasinat ingrozitor", transmite Reuters. "Rezultatele anchetei facute de autoritatile…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca il considera mort pe jurnalistul Jamal Khashoggi si ca raspunsul Statelor Unite fata de Arabia Saudita va fi, cel mai probabil, unul „foarte sever”, insa a mai mentionat ca inca vrea sa stie ce s-a intamplat cu exactitate, informeaza Reuters.

- Ministrul olandez de finante, Wopke Hoekstra, si-a anulat participarea la o reuniune pe tema investitiilor ce va avea loc saptamana viitoare la Ryad, iar o misiune comerciala olandeza in Arabia Saudita, prevazuta in noiembrie, a fost suspendata, in contextul preocuparilor referitoare la disparitia…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.…

- Europa ar putea fi nevoita sa-si modifice relatiile cu Arabia Saudita, in functie de rezultatul unei investigatii privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a declarat miercuri Juergen Hardt, purtator de cuvant pe teme de politica externa al conservatorilor cancelarului german Angela Merkel,…

- Compania Google a anuntat ca se retrage de la o conferinta privind investitiile, ce se va desfasurat in Arabia Saudita, dupa ce mai multe companii au luat aceasta decizie pe fondul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agentiei Reuters.