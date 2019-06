Romania trebuie cat mai rapid sa se ralieze oficial pozitiei Uniunii Europene exprimate prin vocea Inaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate, Federica Mogherini, si prin comunicatele Serviciului European de Actiune Externa.



"Am solicitat ca Senatul si Camera Deputatilor sa dezbata, in sedinta comuna, situatia tensionata din Republica Moldova si sa adopte o declaratie. S-a votat acest lucru si urmeaza ca cele doua comisii de politica externa sa se reuneasca si sa propuna un proiect de declaratie. Credem ca este o victorie ca am obtinut acest…