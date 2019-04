Parlamentul algerian se va reuni marti la orele 08.00 GMT pentru a desemna presedintele interimar, a anuntat sambata seara Consiliul Natiunii, camera superioara a Parlamentului, Constitutia prevazand ca aceasta responsabilitate revine presedintelui Consiliul Natiunii, Abdelkader Bensalah.

Aceasta sesiune va avea loc la o saptamana dupa anuntul demisiei, in seara de 2 aprilie, sub presiunea comuna a strazii si armatei, a presedintelui Abdelaziz Bouteflika dupa 20 de ani la putere. Sesiunea reunind cele doua camere ale Parlamentului a fost decisa dupa o reuniune, joi, "sub presedintia…