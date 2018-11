Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Chisinau a respins joi, 29 noiembrie, includerea pe ordinea de zi a proiectului de lege propus de fractiunea Partidului Liberal privind modificarea unor acte legislative ce ar obliga candidatii la functia de deputat sa cunoasca limba romana, daca vor sa acceada in Legislativ.

- Carmen Ivanov, cunoscut trainer de dicție și jurnalista de radio și TV din România, care are 10 mii de ore în fața microfonului, s-a aflat saptamâna aceasta la Chișinau. TIMPUL a provocat-o la o discuție sincera, în care am vorbit despre accentul moldovenesc, deosebirile…

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a lansat luni un apel cetatenilor Republicii Moldova sa exercite presiuni asupra deputatilor Partidului Liberal (PL) si ai Partidului Liberal Democrat (PLDM) pentru ca acestia sa voteze introducerea sintagmei 'integrare europeana'…

- Liderul PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat, la Suceava, ca ministrul educației, suceveanul Valentin Popa a fost remaniat in mod brutal. Eugen Tomac a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca PMP condamna „modul brutal” prin care liderul PSD, Liviu Dragnea, a remaniat un ministru din Cabinetul…

- Grupul parlamentar al Partidului Liberal (PL) si cel al Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova (PLDM) conditioneaza votul in favoarea introducerii sintagmei de 'integrare europeana' in Constitutie de votarea modificarii la Art. 13 din Legea Suprema in vederea inlocuirii 'limbii…

- Valentin Popa spune ca a demisionat din functia de ministru al Educatiei pentru ca nu este de acord cu solicitarea UDMR de modificare a Ordonantei privind desfasurarea orelor de limba romana la clasele cu predare in limba minoritatilor nationale. El a mai spus ca solicitarea UDMR are un scop…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat ca, in acest moment, se incearca denigrarea sa, ca urmare a susținerii scrisorii anti-Dragnea. „Denigrarea mea in toata presa - bine, la inceput cu doamna prim-ministru, denigrarea doamnei prim-ministru, care e un om exceptional, un om la superlativ, pot sa…

- În contextul mișcarii de renaștere naționala de la sfârșitul anilor '80 din RSSM, la Chișinau are loc Marea Adunare Naționala de la 27 august 1989, o întrunire la care participa aproximativ 750.000 de oameni (circa 1/6 din populația de atunci a republicii). În cadrul adunarii,…