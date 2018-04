Parlamentul refuză cererea lui Klaus Iohannis. În ce condiţii se face referendumul pentru schimbarea Constituţiei Potrivit legii trimise la promulgare, referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmand ca aceasta data sa fie adusa la cunostinta publica de catre Guvern.



"Cetatenii sunt chemati sa isi exprime vointa prin vot in cadrul referendumului national cu privire la revizuirea Constitutiei in ultima duminica a perioadei de 30 de zile prevazuta in Constitutie, calculata de la data adoptarii de catre Parlament a proiectului legii constitutionale,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Camerei Deputatilor a decis, miercuri, sa respinga cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de modificare a Legii referendumului, aproband actul normativ in forma in care a fost trimis la promulgare. Potrivit legii trimise la promulgare, referendumul national cu privire…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, sa respinga cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de modificare a Legii referendumului, aproband actul normativ in forma in care a fost trimis la promulgare, informeaza Agerpres. Astfel, pentru respingerea ...

- Astfel, pentru respingerea cererii de reexaminare au fost 16 voturi, ale deputatilor majoritatii, iar 8 voturi, apartinand opozitiei, au fost impotriva.Potrivit legii trimise la promulgare, referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, sa respinga cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de modificare a Legii referendumului, aprobând actul normativ în forma în care a fost trimis la promulgare.

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, marti, sa respinga cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de modificare a Legii referendumului, aproband actul normativ in forma in care a fost trimis la promulgare.Astfel, pentru respingerea cererii de reexaminare…

- Obiectivul USR este ca pana la finalul anului 2018 sa inainteze Parlamentului un proiect de revizuire a Constitutiei prin care sa se interzica persoanelor condamnate penal la pedeapsa inchisorii sa candideze la alegerile locale, parlamentare si prezidentiale, daca au savarsit infractiuni in mod intentionat.Pentru…

- Comitetul de initiativa cetateneasca pentru revizuirea art. 48 alin. 1 din Constitutia Romaniei in sensul definirii casatoriei ca fiind uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie sustine ca presedintele Klaus Iohannis "s-a exprimat si se exprima impotriva revizuirii constitutionale si impotriva…

- CCR dezbate joi sesizarea lui Iohannis in cazul Legii privind statutul funcționarului public parlamentar. Președintele Klaus Iohannis a invocat, printre altele, faptul ca actul normativ a fost adoptat prin incalcarea principiului bicameralismului. Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale o sesizare…

- "Luna mai e o luna frumoasa, nu stiu daca si pentru referendum. (...) Nu cred ca e niciun motiv de graba", a adaugat Iohannis. Senatul a decis, luni, ca referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei sa aiba loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii…

- Deputatii resping reexaminarea modificarilor la statutul ANI Camera Deputatilor a respins cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a legii privind încetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati în conflict de interese în perioada 2007-2013. Documentul…

- Senatul a adoptat luni, ca prima camera sesizata, proiectul PSD de modificare a Legii referendumului, in aceeasi forma in care a fost trimisa la promulgare, respingand cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis. Legea a fost deja contestata la Curtea Constitutionala si modificata ca urmare…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins miercuri cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de lege privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 - 2013. Cererea de reexaminare a fost respinsa de deputati cu 172 de voturi "pentru",…

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat miercuri cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea privind Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului si Centenarul Marii Uniri. Deputatii au eliminat din textul legii articolul care prevede ca "Guvernul Romaniei va elabora pana…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a respins, marti, cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis in cazul proiectului de lege privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 2013, scrie Agerpres.Proiectul de lege prevede interdictiile…

- Legea va merge in plenul Camerei Deputatilor, iar apoi la Senat, care este forul decizional. Potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010, interdictia poate consta in decaderea din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica, cu exceptia celor electorale, pe o perioada…

- Senatul a decis, luni, ca referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei sa aiba loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmand ca data sa fie adusa la cunostinta publica de catre Guvern.

- Senatul a adoptat luni, ca prima camera sesizata, proiectul PSD de modificare a Legii referendumului, in aceeasi forma in care a fost trimisa la promulgare, respingand cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis, informeaza HotNews.ro. Legea a fost deja contestata ...

- Referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei va avea loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmand ca aceasta data sa fie adusa la cunostinta publica de catre Guvern, a decis Senatul, luni.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 14 martie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3 2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului.Textul integral al cererii:"Domnului Calin Popescu Tariceanu, Presedintele SenatuluiIn…

- Ajunsa la Cotroceni in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului a fost retrimisa, miercuri, Parlamentului. Cererea de reexaminare a actului normativ in cauza a fost adresata de Klaus Iohannis presedintelui Senatului,…

- In cererea de reexaminare, presedintele aminteste ca, prin Decizia nr. 612/2017, Curtea Constitutionala a constatat neconstitutionalitatea unor dispozitii din legea mentionata, stabilind existenta unui paralelism legislativ in textul adoptat initial, incalcarea rolului Curtii Constitutionale prin…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut, miercuri , Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, adoptat la finalul anului trecut de catre Legislativ și care scotea din procedura referendumului pe șeful statului. La finalul…

- Presedintele solicita Parlamentului reexaminarea Legii referendumului Presedintele Klaus Iohannis a trimis miercuri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Legea pentru modificarea si completarea…

- Va prezentam textul integral al cererii: "Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfașurarea referendumului are ca obiect modificarea unor prevederi referitoare la referendumul necesar a fi organizat in cadrul procedurii de revizuire a Constituției.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfașurarea referendumului.Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfașurarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta marti, 6 martie, o decizie in cazul sesizarii formulate de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse legii prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea calitatea de comerciant persoana…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, miercuri, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata…

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- Se aduc noi modificari formularului care a iscat indelungi controverse in spatiul public. De aceasta data, premierul Dancila a anuntat, la inceptul sedintei de Guvern aflate in plina desfasurare la ora redactarii acestei stiri, ca “Guvernul va introduce astazi, in dezbatere publica, o varianta a Declaratiei…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- „Pentru a fi cat mai clar, sub nicio forma nu este vorba despre diminuarea fondului forestier național. Nu este vorba despre o noua lege, ci despre modificari aduse Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitați publice. Pe scurt: a fost eliminata o aberație legislativa, conform careia pentru…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 23 februarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar.Vezi…

- Deputatul PNL Dan Vilceanu a afirmat, miercuri, inaintea votului final asupra motiunii simple impotriva ministrului Muncii, ca Lia Olguta Vasilescu a mintit plenul, iar, potrivit Legii raspunderii ministeriale, prezentarea de date inexacte Parlamentului poate constitui infractiune.In replica,…

- "Eu am vazut niste texte bine distribuite cred ca de catre domnul Pahontu la diversi parlamentari care s-au achitat de obligatii. Problema e ca atat de multi se inghesuiau, incat nu mai stiau care sa iasa primii si i-am rugat sa se ordoneze. Unul pierduse mesajul, ma rog. Deci am vazut o dorinta…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de peste 60 de parlamentari liberali va fi dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor. Motiunea intitulata “Lia Olguta Vasilescu – Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale”, semnata de 62 de parlamentari PNL, va fi dezbatuta…

- Președintele Republicii Moldova nu va mai putea iniția referendum republican prin emiterea unui decret. Modificarea Codului Electoral în acest sens este prevazuta într-un proiect de lege supus consultarilor publice. Astfel, doar Parlamentul va avea dreptul de a iniția orice tip de referendum.…

- Curtea Consitututionala a Romaniei (CCR) a decis, miercuri, sa admita obiecția de neconstituționalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis si a declarat neconstitutionala legea pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001. Potrivit unui comunicat al CCR, obiectia…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- PARLAMENTAR COMERCIANT. CCR, decizie Pe ordinea de zi a sedintei de plen a CCR se afla obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 18 ianuarie 2018 Domnului Calin…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis, Parlamentului joi, 18 ianuarie a.c., o cerere de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Programului de susținere a crescatorilor de suine pentru activitatea de reproducție. Crescatorii de porci din rasele Bazna si Mangalita vor beneficia, in perioada…

- "Deputatii si senatorii prezenti la lucrarile Parlamentului care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov primesc o diurna de deplasare al carei cuantum este stabilit prin hotararea Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere", potrivit Legii pentru modificarea articolului…

- Schimbarea de la varful Guvernului aduce si o modificare de ultima ora in programul vizitei premierului nipon in Romania, in sensul in care Shinzo Abe nu va mai merge la Palatul Victoria, cum se stia in prima faza, ci doar la Cotroceni, unde va fi primit de Klaus Iohannis. Prima vizita a unui premier…

- Victor Ponta ii transmite lui Mihai Tudose ca singura soluție pentru rezolvarea crizei este sacrificarea ministrului de Interne Carmen Dan."Problema e ca PSD asigura guvernarea Romaniei. Trebuie sa ințelegem daca Guvernul e al Romaniei sau e Guvernul pe persoana fizica Liviu Dragnea. El are…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a respins cu șase voturi „impotriva” și doua voturi "pentru", cererea de inregistrare a grupului de inițiativa pentru desfașurarea referendumului republican legislativ de anulare a votului mixt. {{262558}}Reamintim ca grupul de inițiativa privind organizarea referendumului…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis luni, 8 ianuarie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38 2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69 2000.Textul integral:Domnului Calin Popescu Tariceanu,…

- "Sunteti, conform Constitutiei, singurul mediator chemat sa actioneze atunci cand intervine o criza in functionarea autoritatilor publice. Mai mult, art. 80 alin. 2 din Constitutie ne spune ca sunteti chemat sa va exercitati functia de mediator nu numai atunci cand exista un blocaj sau un dezechilibru…

- Klaus Iohannis a adresat, joi, presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale…