- Parlamentul olandez a votat marti un proiect de lege controversat care acorda guvernului condus de premierul Mark Rutte puteri de urgenta pentru a face fata unui eventual Brexit fara acord intre Londra si Bruxelles, relateaza AFP. Parlamentarii au limitat totusi la sase luni perioada in care ministrii…

- Cabinetul premierului britanic, Theresa May, a apreciat duminica "extrem de ingrijoratoare" presupusele comploturi puse la cale de parlamentari cu scopul de a-i retrage conducerea Brexit-ului in saptamana care urmeaza. Presa a informat ca unii deputati intentioneaza sa depuna amendamente legate…

- Traian Basescu spune ca "în mod cert" se va organiza un nou referendum în Marea Britanie pentru ramânerea în Uniunea Europeana, dupa ce parlamentariil britanici au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul Theresa May cu Bruxelles. Potrivit…

- Președintele Romaniei a avut vineri, 14 decembrie a.c., la Bruxelles, o intrevedere cu Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, doamna Theresa May. Au fost discutate in principal subiecte aflate pe agenda bilaterala și europeana, precum procesul de retragere a Marii Britanii…

- Premierul britanic Theresa May incepe, marti, consultari cu liderii europeni pentru a incerca sa obtina asigurari suplimentare privind acordul de Brexit in scopul de a-si convinge Parlamentul sa-l ratifice. Aproape sigura ca acordul va primi un vot negativ din partea deputatilor, sefa Guvernului…

- Economia Marii Britanii risca sa fie afectata mai grav decat in timpul crizei financiare, in cazul in care retragerea tarii din Uniunea Europeana se va produce "in mod dezordonat", avertizeaza Banca Angliei. Proiectul de Acord Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles prevede reciprocitate…

- Sefii de stat si de guvern din tarile membre UE se intalnesc azi la Bruxelles la un summit de urgenta. Subiectul de pe agenda este acordul pentru Brexit, negociat de Uniunea Europeana cu Marea Britanie si aprobat de guvernul de la Londra.