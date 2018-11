Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru britanic pentru Brexit, David Davis, a transmis ca Parlamentul britanic nu va aproba aplicarea acordului pentru Brexit negociat de Theresa May si Uniunea Europeana, adaugand ca prim-ministrul va fi nevoit sa ceara un acord diferit, relateaza Reuters.

- Guvernul de la Londra a ajuns la un acord privind termenii retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana, a transmis miercuri seara premierul Theresa May, dupa o sedinta speciala cu membrii Cabinetului, liderul de la Londra admitand ca una dintre optiuni ...

- Guvernul britanic a aprobat, miercuri, dupa o sedinta maraton, acordul pentru Brexit, de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Anuntul a fost facut de catre premierul Theresa May. Ea a declarat ca guvernul a avut „o dezbatere...

- Guvernul de la Londra a ajuns la un acord privind termenii retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana.Anuntul a fost facut astazi, 14 noiembrie, de catre premierul Theresa May, dupa o sedinta speciala cu membrii Cabinetului.

- Dupa multe ore de negocieri, acordul pentru Brexit a fost aprobat de guvernul britanic, miercuri seara. Anunțul a fost facut de premierul Theresa May, la finalul ședinței pe care a avut-o cu membrii cabinetului pe care il conduce. „Draftul acordului a fost cel mai bun pe care il puteam negocia. Decizia…

- Proiectul de acord cu Uniunea Europeana referitor la Brexit si propus de premierul britanic Theresa May are potentialul de a rupe Regatul Unit intrucat el va trata Irlanda de Nord in mod diferit, a avertizat miercuri parlamentarul Jeffrey Donaldson, membru al Partidului Democratic Unionist nord-irlandez…

- Parlamentul britanic va respinge planul premierului Theresa May privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, astfel ca alegatorilor ar trebui sa li se ofere un nou referendum (referitor la apartenenta tarii la blocul comunitar), a declarat luni fostul ministru al educatiei britanic Justine…

- Fostul ministru britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat miercuri ca negocierile dintre Uniunea Europeana si premierul britanic Theresa May privind iesirea Marii Britanii din Blocul comunitar vor avea nevoie curand de o „resetare”, relateaza Reuters.