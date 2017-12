Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ar putea amana pentru 1 iulie, plata contributiilor, a TVA si a impozitului pe profit in contul unic de la Trezorierie, arata un proiect de Ordonanta de Urgenta, publicat in dezbatere de Ministerul Finantelor. ”Prin prezenta ordonanta de urgenta se reglementeaza prorogarea termenului de intrare…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole si deputatul independent Adrian Dohotaru au initiat o propunere legislativa care urmareste reducerea numarului de membri necesari pentru infiintarea unui sindicat, de la 15 la 3, motivand ca salariatii ar avea mai multe sanse sa-si apere drepturile si interesele.

- Deputatul PSD Mihai Valentin Popa a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunilor de santaj si folosirea influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Potrivit unui comunicat al DNA, in cursul anului 2017, in…

- Noile reguli propuse pentru desfașurarea inspecțiilor tehnice la mașini sunt incluse intr-un Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranța circulației…

- Astazi, 18.12.2017, Palatul Victoria a fost gazda semnarii, in cadru festiv, de catre Operatorul Regional Compania de Apa Arieș S.A. și Ministrul delegat pentru Fonduri Europene – Marius Nica, a

- In incinta Inspectoratului General al Poliției de Frontiera s-a desfașurat training-ul de informare și instruire a unui grup de polițiști de frontiera și studenți ai Academiei MAI ”Ștefan cel Mare”.

- Un nou proiect de lege care pregateste subventionarea porcilor de la bugetul de stat isi face cale libera in Parlament. Este vorba de un proiect initiat de 76 de deputati si senatori, care propune sa fie acordate ajutoare de stat de 360 de milioane de euro, in urmatorii trei ani, crescatorilor de suine…

- Patronii si administratorii de firme care nu vor plati la stat contributiile sociale pentru salariile agajatilor sau alte impozite ar urma sa fie pedepsiti cu inchisoarea, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta emis, joi, de Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Veste incredibila pentru mii de romani in acest final de an. 2018 poate veni cu facilitati fara precedent pentru acestia din partea angajatorilor. Dupa ce revoluția fiscala a Guvernului Tudose a ținut mii de angajați intr-o incertitudine maxima, salariații primesc, in sfarșit, o veste foarte buna.Este…

- Senatul Statelor Unite a aprobat in noaptea de vineri spre sambata, cu o majoritate stransa, cel mai important proiect de reforme fiscale din ultimele trei decenii, creand conditiile ca versiunea finala sa poata fi promulgata de presedintele Donald Trump pana ...

- Posta Romana, in calitate de lider de proiect, a castigat impreuna cu Zipper Services o licitatie organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in valoare de 13 milioane, cu o durata de doi ani, a anuntat luni Posta Romana. Posta este asociata, in proiect, cu…

- "Ministerul Public atrage atentia asupra faptului ca, in cursul zilei de ieri, 24 noiembrie 2017, Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a votat modificarea unor articole de lege intr-o forma prin care, in mod evident, se contureaza premisele eliminarii independentei procurorului,…

- Ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea, a declarat vineri ca nu intelege supararea sindicatelor, survenita in urma adoptarii OUG nr. 82/2017 care da posibilitatea negocierii contractelor colective de munca in vederea aplicarii masurilor din noul Cod fiscal de la 1 ianuarie…

- Grupul de social-democrati care lucreaza in prezent la un nou proiect pentru PSD isi va face publice ideile la inceputul anului viitor, a declarat, joi, europarlamentarul Catalin Ivan.Potrivit lui Catalin Ivan, in jurul actualului lider Liviu Dragnea sunt tot mai putini oameni, iar noul proiect…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un proiect de lege prin care propune dublarea termenului de valabilitate a pașaportului simplu electronic de la 5 la 10 ani pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani. Opțiunea a ținut cont de faptul ca dupa aceasta varsta, schimbarile de fizionomie…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Șarapova, caștigatoare a cinci titluri de Mare Șlem, este ținta unei anchete a poliției indiene pentru inșelaciune și conspirație criminala, dupa falimentul unui proiect imobiliar de lux, a anunțat un avocat, marți, citat de AFP. Firma care se ocupa de dezvoltarea…

- Anul 2018 ar putea sa aduca pentru prima data in ultimul deceniu fonduri de la buget pentru continuarea lucrarilor la așa numitul „drum al lui Basescu", drum care unește Valea Jiului cu Izvoarele Cernei și, mai departe, cu Baile Her...

- Consilierul local al municipiului Alba Iulia Mircea Trifu a depus un proiect de hotarare care prevede repopularea raului Mureș cu 1.000 de sturioni (cega), pentru care ar fi necesara suma de 6.000 de lei din bugetul municipalitații. ”Aproba incheierea unui protocol de colaborare intre Municipiul Alba…

- Parlamentarii vor ca invatamantul din Romania sa aiba 15 clase obligatorii. Concret, asta ar insemna ca ultimii doi ani de gradinita plus ultimii doi ani de la liceu sa devina obligatorii pana in 2020, conform unui proiect legislativ.

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare de guvern care aduce noutati in lista construcțiilor și amenajarilor ce nu se supun avizarii și/sau autorizarii privind securitatea la incendiu. Astfel, HG nr. 571/2016 este completata și modificata cu aceste articole,…

- Scoala Gimnaziala “Mihai Viteazul” din Campia Turzii a lansat programul Erasmus+ „Let’s play lively, study digitally!”, astazi, 13 noiembrie, urmand ca acesta sa se desfasoare in perioada 2 octombrie 2017-1 octombrie 2019. Read More...

- Presedintele organizatiei de tineret al PSD, Gabriel Petrea, considera ca a venit momentul ca echipa de tineret sa treaca la urmatorul nivel, si a promis ca daca va castiga un nou mandat la sefia organizatiei va ramane consecvent principiilor sale si celor de echipa pentru care a militat si pana…

- O barca Detașamentului Cernavoda a ajuns la fața locului. Dupa primele cercetari, se pare ca tanara a trimis unei prietene o filmare. Momentan nu se cunoaște conținutul filmarii, insa inregistrarile au fost motivul care au alertat familia. Tatal fetei a plecat in cautarea fetei pe sub pod,…

- In urma intalnirii dintre președintele CNMR, Alexandru Cumpanașu cu ambasadorii și diplomații acreditați la București, care reprezinta spațiul Orientului Mijlociu, s-a pus la cale cel mai ambițios proiect educațional, social și economic.Președintele CNMR și mai mulți ambasadori din zona Orientului…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, au depus astazi o inițiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României.

- Oana Roman este mai fericita ca niciodata, dupa ce si-a vazut implinit visul de a avea o noua emisiune. Vedeta a facut anuntul cel mare, dezvaluind primele detalii. Oana Roman a pus mana pe un nou proiect! Desi nu revine pe sticla, vedeta este incantata ca va avea o emisiune live, care va fi transmisa…

- IN ZADAR… In timp ce echipamentele de la groapa ecologica de gunoi de la Rosiesti ruginesc, dupa aproape trei ani de cand stau fara sa fi sortat un singur deseu, primariile din judet se dau de ceasul mortii, pentru a gasi o locatie in care sa depuna sutele de tone de gunoaie, care se aduna [...]

- Protestele sunt indreptate impotriva lucrarilor facute de compania Hidroelectrica in Parcul Național Defileul Jiului. Proiect energetic derulat de companie va transforma in amintire atat raul Jiu in zona defileului, cat și activitațile de rafting, spun reprezentanți ai participanților.

- Horoscop noiembrie 2017. Descopera ce îti pregatesc astrele pentru luna noiembrie pe plan financiar si vezi ce poti face ca sa ai mai multi bani! BERBEC Vei avea noroc la bani luna aceasta, astrele vin cu vesti bune atunci când te astepti mai putin. …

- Incepand cu prima zi a anului 2018, salariul minim brut pe economie ar urma sa creasca de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, conform unui Proiect de hotarare a Guvernului pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata, ce a fost publicat saptamana trecuta in dezbatere publica…

- Purtatorul de cuvant al ITM Hunedoara, Sorin Istrate, a declarat ca in mina Uricani se pare ca a avut loc o explozie. ”Sunt patru victime prezumtive. Trei sunt gasite si una dintre ele nu a fost gasita. Dintre cele trei gasite, una este in stare grava", a spus purtatorul de cuvant al ITM…

- Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societatile Comerciale a fost depusa la Senat si este sustinuta de mai multi parlamentari liberali. In expunerea de motive se arata ca „Necesitatea modificarii art. 134 din Legea nr. 31/1990 provine…

- Proiect franco-roman pentru marcarea Centenarului Marii Uniri Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis. Foto: Agerpres. Franta se va alatura României anul viitor, când marcam o suta de ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918 si încheierea Primului Razboi Mondial.…

- Comisia parlamentara speciala pentru punerea in acord a Codurilor penale cu deciziile Curtii Constitutionale, condusa de Florin Iordache, analizeaza miercuri propunerile privind abuzul in serviciu, urmand a stabili daca e necesara impunerea unui prag minim pentru abuzul in serviciu, precum si valoarea…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat, marti dimineata, la Digi 24, ca il va demite pe directorul CFR, Marius Chiper, nemultumit ca trenul cu care a calatorit de la Bucuresti la Deva a avut o intarziere de aproape o ora, scrie News.ro . Ministrul Transporturilor este intr-o vizita in judetul…

- Statul vrea sa permita antreprenorilor sa deschida puncte de schimb valutar si in chioscuri in punctele de trecere a frontierei, potrivit unui proiect de ordin al Ministerului Finantelor Publice (MFP), care prevede unele relaxari ale legislatiei in acest domeniu.

- Primaria Targu Mureș a inițiat un proiect de inființare a primului tren urban din Romania, pe ruta Aeroportul Transilvania - Targu Mureș - Reghin, insumand peste 50 de kilometri, prin folosirea infrastructurii CFR. Inițiativa Primariei Târgu Mureș a fost anunțata…

- Legea pensiilor, abandonata de coaliția PSD-ALDE; Nu se va mai aplica de la 1 ianuarie 2018, așa cum era prevazut inițial in programul de guvernare. Anunțul a fost facut miercuri de liderii celor doua partide aflate la guvernare, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Liviu Dragnea afirma ca s-au…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu are in lucru, in acest moment, un proiect cu privire la impozitarea bacsisului, iar regimul fiscal al acestor sume primite la nivelul persoanelor fizice este deja reglementat, fiind considerate venituri din alte surse, potrivit unui comunicat remis de Ministerul…

- Senatorii din Comisia juridica au adoptat, luni, un raport de respingere la un proiect de lege care prevedea revenirea la alegerea primarilor din doua tururi, apartinând unor parlamentari PNL, Alina Gorghiu afirmând ca ”Dacian Ciolos n-a fost de acord sa-si asume ordonanta de urgenta”…

- Tinerii care au tatuaje sau alte semne distinctive pot deveni pompieri. Daca pana acum era impotriva legii ca ei sa fie primiti la concurs, acest lucru s-ar putea schimba curand. Autoritatile vor sa modifice regulile, pentru a atrage cat mai multi candidati care sa inlocuiasca numarul mare de plecari…

- Uniunea Salvati Romania colaboreaza pentru prima data cu Platforma Romania 100, condusa de Dacian Ciolos, pentru a lansa un proiect privind reducerea birocratiei statului in relatia cu cetateanul, numita Comisia de Taiat Hartii, anunta un comunicat de presa al celor doua formatiuni.

- In 11 octombrie, la Bucuresti, comisarul Thyssen se va intalni cu Lia-Olguta Vasilescu, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, cu Gabriel Petrea, ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social, si cu Rovana Plumb, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, scrie Agerpres.A doua zi,…

- Primaria a oferit tablete cu internet tuturor copiilor din clasele III-VII (comunicat Primaria Blaj) Toti elevii cuprinsi in clasele III-VII (inclusiv) din scolile blajene au primit tablete conectate la internet, in cadrul unui proiect pilot implementat de Primaria si Consiliul Local Blaj incepand…

- Christoph Daum, fostul selecționer al Romaniei critica federația de la Istanbul, spunand ca "Turcia are potențial, dar problemele nu se pot rezolva peste noapte. E nevoie de coexitența intre cele 3 grupuri de jucatori". Dat afara de naționala Romaniei, Christoph Daum știe acum și de ce Turcia a ratat…

- Mai mulți deputați din partea Partidului Democrat au realizat un proiect de lege prin care ii ofera Guvernului mai multe prerogative militare din gestiunea șefului statului, in gestiunea Guvernului.

- In cursul anului 2017 a fost lansat Programul „Constructia de locuinte de serviciu”, conform prevederilor H.G. 719/2016, program implementat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte. Locuintele realizate…

- "Doar unul din cinci proprietari de locuințe are in prezent o polița de asigurare. Asta inseamna ca, in cazul unei calamitați, ceilalți patru proprietari care nu au o astfel de asigurare sunt total descoperiți. Problema principala este modalitatea de verificare, care in prezent este la nivelul autoritaților…

- In viziunea initiatorului, angajatul ar trebui sa declare pe propria raspundere inca de la bun inceput daca este sau nu fumator. Mai mult, daca are acest viciu, trebuie sa spuna cate tigari va fuma in timpul programului de lucru si de cate pauze are nevoie. In functie de aceste informatii,…

- Elevii din invațamantul obligatoriu, profesional și liceal vor beneficia de un tarif redus cu minimum 50% pentru transportul local in comun, de suprafața și subteran, transportul intern auto, feroviar și naval, fața de procentul fix de reducere cu 50% cum este in prezent, prevede o propunere legislativa…