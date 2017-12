Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura cu totul neasteptata data ieri de procurorii de la DNA Iasi: doi ofiteri de politie au fost trimisi in judecata pentru ca i-ar fi sunat pe agentii de la Rutiera sa le spuna sa nu amendeze cativa conducatori auto care au incalcat regulile de circulatie • Vestea procurorilor este cel putin surprinzatoare…

- Parlamentul israelian a ratificat joi o lege care interzice politiei sa ofere detalii publice legate de anchetele lor, opozitia acuzand o tentativa de a ascunde informatii legate de dosarele de coruptie care il vizeaza pe premierul Benjamin Netanyahu, scrie Reuters.

- Parlamentul a adoptat proiectul de lege privind apararea împotriva incendiilor, cunoscut si ca „Legea Colectiv“, care prevede obligatia amplasarii de panouri de înstiintare în cazul spatiilor fara autorizatie de securitate la incendiu. Pâna la obtinerea…

- Cea mai mare suma, 350 de milioane de lei, a fost transferata fondului de rezerva al Guvernului, iar banii au fost luati din bugetul alocat pentru contributia Romaniei la Uniunea Europeana. Astfel, au fost acordate 60 de milioane de lei in plus Secretariatului General al Guvernului pentru finantarea…

- Parlamentarii au adoptat, joi, un amendament amendament privind suplimentarea cu 10 milioane de lei a bugetului Ministerului Energiei pentru finantarea unui program de cercetare in domeniul nuclear.

- Adrian Duicu (foto), fost presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Mehedinti, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si sase luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru ca l-ar fi sustinut in functie pe seful Politiei la IGPR. pentru…

- Parlamentul bulgar a adoptat miercuri, cu numai zece zile înaintea preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, o lege anticoruptie ceruta de mult timp de Comisia Europeana, transmite AFP. Conform noii legi, o institutie unica va înlocui mai multe organe existente…

- Ancheta la resedinta din Ierusalim a premierului israelian. Politistii au sosit de dimineata pentru a-l audia pe Benjamin Netanyahu care este suspect in doua dosare de coruptie. Printre martorii acuzarii se numara si fostul sau sef de cabinet.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost interogat vineri, pentru a saptea oara, in doua dosare de presupuse fapte de coruptie, au relatat media israeliene, citate de AFP.Anchetatorii au sosit la resedinta oficiala a prim-ministrului israelian, de la Ierusalim, putin inainte de ora locala…

- Parlamentul a aprobat ieri, cu 61 de voturi, proiectul de lege privind securizarea spațiului informațional, care a fost propus de catre liderul Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, dar reprezentanții unor partide din opoziția extraparlamentara nu cred ca vor fi resimțite careva schimbari. Solicitat…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat, joi, o lege de modificare a Codului Audiovizualului privind "securizarea spatiului informational", care isi propune sa combata propaganda rusa in tara vecina, anunta Publika.md . Legea a fost initiata de Partidul Democrat din Moldova (Vlad Plahotniuc) si sustinuta…

- UPDATE Cabinetul Tudose a adoptat in sedinta de miercuri proiectul de buget pe 2018, dupa care Parlamentul va stabili calendarul dezbaterilor. Guvernul estimeaza o crestere a PIB de 5,5% anul viitor, pana la 907,85 miliarde lei (195,5 miliarde euro), potrivit sintezei proiectului de buget pentru anul…

- Senatul a aprobat modificarea Legii educatiei Cseke Attila. Foto: Agerpres. Senatul României a adoptat modificarea Legii Educatiei, care asigura temeiul juridic pentru reînfiintarea Liceului Teologic Romano Catolic din Târgu Mures, desfiintat de catre autoritatile locale…

- Premierul Mihai Tudose discuta luni cu vicepremierul Marcel Ciolacu si cu ministrul Finantelor Ionut Misa bugetul pe 2018, urmand ca in sedinta de guvern de miercuri, acesta sa fie adoptat, a anuntat vicepremierul Marcel Ciolacu la Europa FM.

- Zeci de mii de israelieni au participat sâmbata, la Tel Aviv, la "Marșul Rușinii", un protest îndreptat împotriva corupției și a aprobarii, într-o prima forma, a unei propuneri de lege care l-ar putea proteja pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu în investigațiile…

- Participanții s-au adunat pe bulevardul Rothschild, de unde au mers pana la piața Habima, scandand contra lui Netanyahu și a corupției guvernului. Conform estimarilor televiziunii israeliene 10 și ale organizatorilor, aproximativ 20.000 de oameni au luat parte la manifestație.Protestul…

- Statul Victoria devine primul din Australia care adopta legea eutanasierii sau a sinuciderii asistata. Parlamentul statului Victoria a votat propunerea legislativa a eutanasierii sau moartea voluntara asistata, noteaza news.com.au. Dupa mai mult de 100 de ore de dezbatere, legea a reușit sa treaca de…

- Deputații europeni au adoptat pe 14 noiembrie un Regulament care prevede o mai buna protecție a consumatorilor din mediul online și care va identifica și opri mai repede comercianții falși, potrivit unui comunicat de presa al Parlamentului European remis Calea Europeana. Textul legislativ, aprobat de…

- Parlamentul a adoptat proiectul de lege privind comparabilitatea comisioanelor și a conturilor de plați, intr-o forma in care romanii cu venituri sub circa 2.500 de lei pe luna nu vor mai plati comisioane pentru cele mai multe operațiuni și servicii bancare legate de conturi. De asemenea, și restul…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu 252 voturi "pentru", unul "impotriva" si 10 abtineri, proiectul de lege privind construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918-Alba Iulia. Pentru inatreaga investitie se vor aloca de la bugetul de stat maximum 18,8 milioane lei.

- Comitetul Executiv National al PSD a adoptat in sedinta de vineri o rezolutie in care se refera la "statul paralel si ilegitim" care incearca sa preia controlul puterii politice, rezolutie in care il critica pe presedintele Klaus Iohannis ca isi incalca atributiile ca urmare a faptului ca nu a luat…

- În Republica Moldova va fi creat Laboratorul de analiza genetica moleculara și baza de date genetice computerizata. Parlamentul a adoptat în lectura finala proiectul Legii cu privire la înregistrarea genetica judiciara. Documentul specifica condițiile de colectare si pastrare a…

- Parlamentul lituanian a adoptat joi o lege care va permite aplicarea de sanctiuni impotriva functionarilor rusi responsabili de incalcari ale drepturilor omului si spalare de bani, un gest care a starnit deja furia Moscovei, informeaza AFP. Lituania, membra a UE si a NATO, este a cincea tara occidentala,…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga s-a prezentat, miercuri, la sediul DNA Ploiesti, ea fiind citata de procurori intr-un dosar care vizeaza fapte de coruptie.Surse judiciare au declarat, pentru AGERPRES, ca Iorga ar fi suspecta de favorizarea faptuitorului si fals, iar faptele ar avea legatura…

- In zilele de odihna, angajații Poliției de Frontiera au depistat și ridicat cinci acte contrafacute. Cazurile au fost inregistrate in timpul controlului trecerii frontierei de stat, prin punctele de trecere Leușeni și Sculeni, transmite NOI.md Trei carți de identitate rominești, cu premise rezonabile…

- In ultimele 12 luni, 72% dintre cetațenii R. Moldova au platit mita sau au dus cadouri la medici, 23% - in instituțiile de invațamant, iar 11% - la poliție. Cel puțin, așa arata datele unui sondaj facut public de International Republican Institute (IRI), efectuat in perioada 23 septembrie - 17 octombrie…

- Procurorii belgieni, care au primit un mandat european de arestare din partea Spaniei pe numele lui Puigdemont și a patru foști oficiali catalani, va informa presa in legatura cu acest caz la ora 13:00 GMT.Puigdemont și alți patru foști miniștri catalani sunt vizați de justiția spaniola…

- Parlamentul irakian a votat marti interzicerea desfasurarii steagului israelian, in ceea ce este vazut ca un mesaj adresat kurzilor care l-au afisat la mitingurile recente pentru independenta, relateaza DPA. Guvernul israelian a fost singurul din regiune care a sprijinit referendumul kurd de independenta…

- PENALI… In ultima perioada, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi au descoperit la controlul de frontiera 59 carti de identitate cu insemnele autoritatilor romanesti ce s-au dovedit a fi false. Cele mai multe cazuri s-au inregistrat in luna octombrie,…

- Potrivit vecinilor imobilului, inițial aici și-au gasit un adapost mai mulți consumatori de droguri, care dupa cateva razii ale poliției au plecat de buna voie. La scurt timp a aparut și o familie de romani, de etnie roma, care a ocupat un apartament. Somați de catre autoritați sa paraseasca…

- Parlamentul a adoptat modificarile la bugetul de stat pentru anul 2017, care prevad majorarea veniturilor si cheltuielilor, dar si reducerea finantarii externe. Ministrul Finantelor, Octavian Armasu, a spus ca partea de venituri a bugetului se majoreaza cu 541,7 mil. lei, pina la 33,766 mld. lei, partea…

- Guvernul de la Madrid a decis, sambata, intr-o sedinta extraordinara, activarea articolului 155 din Constitutia Spaniei, care permite suspendarea autonomiei Cataloniei. Premierul spaniol Mariano Rajoy a anuntat, la finalul sedintei extraordinare a executivului, ca atributiile administratiei catalane…

- Germania va astepta finalizarea tuturor investigatiilor in scandalul de coruptie in care este implicat premierul israelian, Benjamin Netanyahu, inainte de a livra Israelului trei submarine in baza unui contract militar in valoare de doua miliarde de dolari, a relatat vineri revista germana Der Spiegel,…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a promis vineri înființarea unei instanțe judiciare speciale responsabile cu cazurile de corupție, ceruta atât de occidentali, cât și de manifestanții instalați de mai multe zile în fața

- Fiul jurnalistei Daphne Caruana Galizia, ucisa luni dupa ce o bomba plasata sub mașina sa a explodat, acuza guvernul maltez de complicitate. Baiatul spune ca jurnalista a fost omorata pentru ca a demascat cazurile de corupție de la nivel inalt. Fiul jurnalistei Daphne Caruana Galizia acuza guvernul…

- S-au inregistrat 285 de voturi "pentru" și 51 de abțineri. Comisia speciala va avea atribuții, printre altele, in a coordona activitațile legate de organizarea evenimentelor din cadrul dimensiunii parlamentare a Președinției romane a Consiliului Uniunii Europene, a institui un cadru de dialog…

- Monitorizarea depozitelor de deșeuri a fost inclusa, zilele trecute, in lista de atribuții și control a poliției locale. Atribuțiile poliției locale in domeniul protecției mediului vor include și monitorizarea depozitelor de deșeuri, in scopul prevenirii declanșarii unor incendii cu consecințe grave…

- Rada Suprema de la Kiev (parlamentul ucrainean) a adoptat un proiect de lege privind reintegrarea teritoriilor ocupate temporar in regiunile Donetk si Lugansk, dar si recunoasterea Rusiei ca agresor. Totodata, deputatii ucraineni au votat si prelungirea cu inca un an a statutului special de autonomie…

- Parlamentul ucrainean a aprobat joi un controversat proiect de lege ce prevede supravegherea artistilor rusi care intentioneaza sa tina spectacole in Ucraina, relateaza agentia Xinhua. Legea...