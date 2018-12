Parlamentul irlandez a votat pentru legalizarea avortului Parlamentul irlandez a adoptat joi proiectul de lege care legalizeaza avortul, la sapte luni dupa referendumul istoric in cadrul caruia irlandezii s-au pronuntat impotriva interzicerii prin constitutie a intreruperii voluntare de sarcina, relateaza AFP. Textul a inceput sa fie examinat de Parlament in octombrie si a fost adoptat joi de Parlament. El prevede autorizarea avortului in termen de pana la 12 saptamani sau in cazul unui "risc pentru viata" sau de "pericol grav pentru sanatatea" femeii insarcinate. El permite, de asemenea, avortul in caz de anomalie a fatului care poate duce la moartea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

