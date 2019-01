Stiri pe aceeasi tema

- Premierul elen Alexis Tsipras si guvernul sau se confrunta, miercuri, cu un nou vot de încredere în parlamentul de la Atena, dupa ce unul dintre partenerii coalitiei de guvernare a parasit executivul pe fondul disputelor privind numele provinciei istorice Macedonia, conform Euronews,…

- Premierul macedonean Zoran Zaev a cerut sambata "prietenilor" sai greci sa puna capat vechiului lor litigiu prin ratificarea la randul lor a acordului care ii redenumeste tara "Republica Macedoniei de Nord", potrivit AFP si MIA. Parlamentul macedonean a ratificat acest acord vineri. Pentru ca el sa…

- Harta Europei s-ar putea schimba, cel putin in atlasurile scolare, dupa ce Parlamentul din Macedonia a aprobat vineri un amendament la Constitutie prin care redenumeste tara ca fiind Republica Macedoniei de Nord, asa cum a fost hotarat alaturi de Grecia, intr-o ultima incercare de a incheia o disputa…

- Parlamentul din Macedonia a aprobat vineri un amendament la constitutie prin care se redenumeste tara ca fiind Republica Macedoniei de Nord, asa cum a fost hotarat alaturi de Grecia pentru a incheia o disputa de 27 de ani, scrie Reuters.Dintre deputati, 81 au votat in favoarea modificarii…

- Vot controversat in Senatul Romaniei. Desi Codul Administrativ, care prevede pensii speciale pentru alesii locali, primari, viceprimari si presedinti de CJ, a fost declarat neconstitutional in intregime, parlamentarii pastreaza un proiect, la sertar. Motivul: mai sunt doi ani pana la alegerile locale…

- Jacob Rees-Mogg, cel care conduce o grupare de 80 de eurosceptici in Parlamentul britanic, i-a cerut premierului Theresa May sa demisioneze, scrie Politico.Rees-Mogg a trimis o scrisoare de neincredere privind felul in care Theresa May conduce Partidul Conservator, dupa publicarea, miercuri,…