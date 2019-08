Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul grec a votat marti un proiect de lege controversat al premierului conservator Kyriakos Mitsotakis prin care este infiintata o comisie ce va supraveghea activitatea ministerelor din cabinetul sau, informeaza dpa. Mitsotakis s-a angajat intr-un program accelerat de reforme de la preluarea…

- Parlamentul elen a aprobat marti masuri legislative si reduceri fiscale in sprijinul populatiei care intampina dificultati in a-si achite datoriile, propuneri sustinute de noul prim-ministru de centru-dreapta Kyriakos Mitsotakis, potrivit AFP și Agerpres.

- Un proiect de lege susținut de partidul de guvernamant din Grecia propune renunțarea la ”sanctuarul academic”, o lege mai veche prin care poliției ii este interzis sa intre in campusurile universitare, transmite Reuters. Interdicția de intrare in campusuri a forțelor de ordine a fost introdusa in 1982,…

- Trei universitati din Romania – Universitatea din București, Școala Naționala de Studii Politice și Administrative, Universitatea Tehnica de Construcții din București – au fost selectate pe baza de evaluare internationala a avea nivelul care le permite sa faca parte dintre universitatile europene, consorții…

- Dreapta lui Kyriakos Mitsotakis este deja pe primul loc la numarul de voturi Un sondaj realizat la ieșirea de la urne da caștigatoare, in alegerile legislative anticipate de duminica din Grecia, Dreapta conservatoare, respectiv partidul Nea Democratia, condus de Kyriakos Mitsotakis. Potrivit sondajului,…

- Partidul Noua Democrație (centru-dreapta), condus de Kyriakos Mitsotakis, ar urma sa obțina majoritatea in cadrul alegerilor parlamentare din Grecia, situandu-se in fața formațiunii Syriza, condusa de prim-ministrul Alexis Tsipras, scrie Mediafax. Conform sondajelor realizate la ieșirea de…

- UPDATE ORA 19:43 Grecia: Noua Democratie a castigat alegerile, potrivit sodajului la iesirea de la urne; Syriza isi recunoaste infrangerea Partidul Conservator grec Noua Democratie (ND), condus de Kyriakos Mitsotakis, a castigat alegerile legislative anticipate desfasurate duminica…

- Partidul Noua Democrație (centru-dreapta), condus de Kyriakos Mitsotakis, ar urma sa obțina majoritatea in cadrul alegerilor parlamentare din Grecia, situandu-se in fața formațiunii Syriza, condusa de prim-ministrul Alexis Tsipras, relateaza BBC, potrivit Mediafax.Conform sondajelor realizate…