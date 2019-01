Parlamentul grec a amnat votul privind ratificarea acordului cu Macedonia

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Atena a acordat la limita, miercuri seara, un vot de încredere Guvernului Alexis Tsipras, reconfirmarea încrederii în Executiv deschizând calea aprobarii de catre Grecia a acordului cu Skopje pentru solutionarea

- Parlamentul de la Atena a acordat la limita, miercuri seara, un vot de incredere Guvernului Alexis Tsipras, reconfirmarea increderii in Executiv deschizand calea aprobarii de catre Grecia a acordului cu Skopje pentru solutionarea disputei privind numele Republicii Macedonia. Guvernul a supravietuit…

- Parlamentul de la Atena a respins la limita, miercuri seara, motiunea de cenzura contra Guvernului Alexis Tsipras, reconfirmarea increderii in Executiv deschizand calea aprobarii de catre Grecia a acordului cu Skopje pentru solutionarea disputei privind numele Republicii Macedonia, informeaza cotidianul…

- Dupa destramarea Iugoslaviei, numele acestui mic stat din Balcani a fost subiectul unor dispute interminabile cu Grecia vecina. Parlamentul de la Skopje a votat vineri seara tarziu, modificarile constitutionale cu varianta finala, agreata si de Guvernul de la Atena.

- Parlamentul macedonean incepe miercuri dezbaterea finala cu privire la amendamentele constitutionale pentru schimbarea numelui tarii in 'Republica Macedonia de Nord', in urma acordului semnat de Skopje si Atena in vara anului trecut, ceea ce va deschide calea catre aderarea la NATO si lansarea negocierilor…

- Parlamentul macedonean a aprobat proiectul reformei constitutionale, inclusiv un amendament-cheie privind schimbarea numelui tarii, eliminand inca un obstacol in calea solutionarii unei vechi dispute cu Grecia si a aderarii la NATO. Votul pentru schimbarea numelui fostei republici iugoslave în…

- Votul pentru schimbarea numelui fostei republici iugoslave in Republica Macedonia de Nord a avut loc luni noapte, 67 de deputati au votat pentru, 23 impotriva si patru s-au abtinut. O majoritate simpla a fost suficienta in aceasta etapa preliminara, dar o majoritate de doua treimi din cei 120 de…

- Cursele aeriene directe intre Atena si Skopje vor fi reluate, dupa ce Grecia si Macedonia au ajuns la un acord in acest an pentru a pune capat unei dispute diplomatice de decenii privind numele fostei republici iugoslave, transmite dpa prelutata de Agerpres. Decizia a fost anuntata joi de Ministerul…