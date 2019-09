Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul georgian a confirmat duminica nominalizarea ministrului de interne Giorgi Gakharia in postul de prim-ministru, ceea ce alimenteaza o situatie politica deja tensionata in aceasta tara din Caucaz, informeaza AFP potrivit Agerpres Nominalizarea sa a fost aprobata de cei 98 de deputati prezenti,…

- Candidatura lui Giorgi Gakharia a fost anuntata la televiziune de presedintele partidului de guvernamant Visul Georgian, Bidzina Ivanisvili.Nominalizarea, care urmeaza sa fie validata de un parlament larg dominat de Visul Georgian, nu ar trebui sa insemne decat o formalitate, scrie AFP,…

- Deputații povestesc ca, deși se afla in vacanța, continua sa mearga la birou. Ar fi bine ca Parlamentul sa dispuna de o sala de sport, pentru relaxare, au constatat moderatorii emisiunii „Sputnik Matinal”.

- Vom avea doua sedii ale Centrului Cultural Judetean Arad: cel principal, aflat pe strada George Baritiu din municipiu, si inca unul care va fi infiintat in comuna Tarnova. Reprezentantii CCJA au trimis o adresa catre Consiliul Judetean, institutie in subordinea caruia se afla, prin care solicita…

- Majoritatea parlamentara ACUM-PSRM a respins in sedinta Parlamentului de vineri, 12 iulie, initiativa fractiunii PDM privind audierea ministrului de Interne, Andrei Nastase. Deputatul PDM Alexandru Jizdan l-a acuzat pe Andrei Nastase ca l-ar fi agresat si intimidat pe presedintele raionului Anenii Noi,…

- Justitia kirgiza l-a inculpat marti pe fostul presedinte Almazbek Atambaev pentru coruptie si a cerut ridicarea imunitatii parlamentare, o noua etapa a crizei politice generate de rivalitatea dintre actualul sef al statului si predecesorul sau, informeaza AFP. Deputatii kirgizi, majoritatea…

- Deputatii iranieni au scandat "Moarte Americii!", duminica, in plina sesiune parlamentara, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Primaria Capitalei ‘taie in carne vie’! Educația ramane fara bani Presedintele american se…