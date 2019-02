Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul francez a adoptat, marți, un proiect de lege care vizeaza reducerea protestelor violente, ca raspuns la cele trei luni de demonstrații ale vestelor galbene împotriva guvernului, potrivit Reuters. În ciuda criticilor conform carora ar putea fi ca o masura împotriva…

- ​”Vestele galbene” s-au strâns sâmbata în Paris pentru al zecelea weekend consecutiv de proteste împotriva guvernului președintelui Emmanuel Macron, transmite Reuters. Demonstranții au început sa se adune pe Champs Elysee și pe esplanada de lânga…

- Sub o mie de manifestanti la Paris, doar cateva zeci in fata palatului Versailles: "vestele galbene" s-au mobilizat in numar mic sambata in Franta, pentru o noua zi de proteste, indoliata de un al zecelea deces inregistrat pe fondul miscarii protestatare, in noaptea de vineri spre sambata, informeaza…

- Premierul francez, Edouard Philippe, a anuntat marti suspendarea, pentru sase luni, a trei masuri fiscale care urmau sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2019, printre care se regasea si o taxa pe carburanti care s-a aflat la originea protestelor "vestelor galbene", informeaza Reuters si AFP. "Chiar…

- Guvernul francez introduce un moratoriu privind cresterea taxei la carburanti, in urma protestelor violente care au devastat Parisul. Trei morti, 263 de raniti si 412 retinuti este bilantul manifestatiilor de sambata, cand peste 130.000 de persoane au iesit in strada la chemarea Miscarii…

- Premierul francez Edouard Philippe a anunțat suspendarea pentru șase luni a majorarii taxei la carburanți, au anunțat marți surse guvernamentale, relateaza France 24, coform Mediafax.Manifestații violente au fost inregistrate in Franța, in utlimele trei weekenduri, dupa ce Guvernul anunțase ca va scumpi…

- Astfel presedintele francez Emmanuel Macron a cerut o amanare cu cateva saptamani a vizitei de doua zile pe care urma sa o inceapa miercuri in Serbia, a anuntat luni seara presedintele acestei tari, Aleksandar Vucic, dupa o discutie telefonica avuta cu omologul sau francez, transmite agentia Reuters.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a transmis marti ca intelege furia resimtita de cetatenii francezi datorata cresterii pretului la combustibil, dar a insistat ca nu va ceda presiunii exercitate de „huligani” pentru a-si schimba punctul de vedere, relateaza Reuters.