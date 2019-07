Parlamentul francez adoptă, în premieră, un proiect pentru "reechilibrarea" relaţiilor editorilor de presă cu giganţii internetului Proiectul de lege adoptat marti de deputatii francezi reprezinta prima transpunere intr-o legislatie nationala a articolului 15 al directivei europene privind drepturile de autor, aprobata la sfarsitul lui martie a.c. de Parlamentul European.



"Putem fi mandri de faptul ca am devenit prima tara din Europa care transpune" aceasta parte a directivei, a subliniat ministrul culturii, Franck Riester, salutand "un text absolut esential pentru democratia noastra si pentru supravietuirea unei prese libere si independente".



Crearea respectivului drept conex ar urma sa permita editorilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Finante din Grupul celor mai dezvoltate sapte state ale lumii (G7) au cazut de acord la un summit din Chantilly, Franta, ca marile companii de tehnologie, precum Facebook, Google, Amazon si Apple, pot fi taxate in tarile unde obtin veniturile, chiar daca nu sunt inregistrate acolo. In…

- Compania israeliana suspectata ca a produs un soft de spionaj care a vizat WhatsApp le-a transmis clientilor ca dispune de tehnologie care poate accesa datele personale de pe serverele companiilor Apple, Google, Facebook, Amazon si Microsoft, afirma surse citate de cotidianul Financial Times.Virusul…

- O firma IT israeliana, suspectata ca a produs un soft de spionaj care a vizat WhatsApp, le-a transmis clientilor ca dispune de tehnologie care poate accesa datele personale de pe serverele companiilor Apple, Google, Facebook, Amazon si Microsoft, afirma surse citate de cotidianul Financial Times.

- Franța a adoptat proiectul privind taxa pentru servicii digitale, denumita GAFA, care vizeaza Google, Amazon, Facebook și Apple, care a atras mânia Statelor Unite care au amenințat cu represalii. În același timp, Londra a publicat propriul sau proiect de lege de taxe pentru companiile digitale,…

- Salariile de mai jos sunt incasate de oamenii care intra in campul muncii pentru prima data. Dell Dell, companie americana care dezvolta, produce și comercializeaza computere personale și alte produse tehnologice, ofera angajaților sai un salariu mediu de 3.845 de euro.…

- Congresul SUA a anuntat luni o ampla investigatie privind rolul marilor companii din sectorul tehnologic, inclusiv Google, Facebook, Amazon, Apple, pentru a determina daca ele au sufocat concurenta, transmit DPA si Reuters. potrivit Agerpres. Investigatia este primul indiciu important ca oficialii…

- Frans Timmermans, vicepreședinte al Comisiei Europene și candidat din partea socialiștilor europeni la președinția instituției, se declara in favoarea introducerii unui salariu minim european, indiferent de țara in care se afla lucratorii. ”Avem nevoie de un salariu minim in Uniunea Europeana, echivalent…

- Jurnaliștii sunt „enervanți”, „agasanți”, dar sunt in același timp și „ultima reduta a democrației”, iar lumea nu ar putea rezista fara presa, afirma șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, intr-o postare pe Facebook de Ziua libertații presei. El afirma ca democrația se sprijina pe vorbele ziariștilor…