Parlamentul European: Weber contra Weber

Renate despre „jocul murdar” al lui Manfred: Vinde Romania la schimb cu Ungaria! Europarlamentarul ALDE, Renate Weber, lanseaza un atac de o duritate fara precedent la adresa lui Manfred Weber, liderul PPE din Parlamentul European și principal favorit la funcția de președinte al Comisiei Europene. Europarlamentarul ALDE susține ca Weber are ”un caracter oribil” și susține ca acesta vinde Romania la schimb cu Ungaria. „Al doilea comentariu pe care vreau sa-l fac - și insist sa-l fac - este in legatura cu aceasta persoana care are un caracter oribil și care se numește Manfred Weber. Deci domnul…