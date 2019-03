Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a cerut miercuri suspendarea negocierilor de aderare a Turciei la Uniunea Europeana (UE), insa fara a decide stoparea definitiva a acestora, informeaza AFP. Intr-un text adoptat cu 370 de voturi pentru, 109 impotriva si 143 abtineri, parlamentarii europeni, reuniti…

- Dronele de asalt turcesti Bayraktar TB2, a caror livrare fusese convenita anterior de catre Kiev si Ankara, au sosit deja in Ucraina si in curand va incepe testarea lor, a anuntat miercuri presedintele ucrainean Petro Porosenko, citat de agentiile de presa EFE si Interfax-Ukraina, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Principalul opozant al președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, predicatorul Fethullah Gulen, a publicat un amplu editorial in cotidianul francez „Le Monde”, in care il acuza pe liderul de Ankara de distrugerea democrației in țara sa natala. Exilat de doua decenii in Statele Unite, disidentul turc iși…

- Presedintele Comisiei pentru drepturile omului din Camera Deputatilor, Iusein Ibram, le-a cerut alesilor din Parlament sa nu-l mai atace pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, un sef de stat care ar avea legitimitate si despre care spune ca a fost ales cu 75%, desi liderul de la Ankara a castigat…

- Europarlamentari din cadrul Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European (PE) au facut apel la suspendarea oficiala a negocierilor de aderare a Turciei la Uniunea Europeana, invocand preocupari privind coruptia si alte chestiuni, relateaza miercuri agentia DPA, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Europarlamentari din cadrul Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European (PE) au facut apel la suspendarea oficiala a negocierilor de aderare a Turciei la Uniunea Europeana, invocand preocupari privind coruptia si alte chestiuni, relateaza miercuri agentia DPA. ''Relatiile dintre…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu, a declarat, luni, ca un summit intre Uniunea Europeana și Turcia ar putea fi organizat de țara noastra la București, in luna martie. Meleșcanu a spus ca țara noastra susține aderarea Turciei la UE și evocat ideea organizarii unui summit la București…

- Situat in partea de sud-est a Turciei, majoritar kurda, orasul Hasankeyf, locuit de 12.000 de ani, ar putea sa dispara in urmatoarele luni sub un lac artificial, consecinta a barajului hidroelectric Ilsu, construit in aval de raul Tigru.Santierul Ilsu este o piesa centrala in cadrul Proiectului…