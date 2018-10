Parlamentul European, vot important pentru interzicerea unor obiecte de plastic de unică folosinţă Concret, prin masurile decisive votate miercuri, se interzice incepand cu 2020 sau 2021 punerea pe piata a mai multor tipuri de produse. Statele membre trebuie sa adopte planuri nationale pentru reducerea plasticului din ambalajele alimentare, iar pana in 2025 sunt obligate sa retraga 95% din plasticul de unica folosinta de pe piata.



La randul lor, producatorii vor trebui sa plateasca pentru colectarea ambalajelor de plastic si vor primi ajutor pentru a dezvolta modalitati alternative de ambalare. Produsele ce contin plastic vor fi etichetate pentru informarea consumatorilor despre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatii s-au pronuntat in mare parte miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, in favoarea unei interdictii viitoare pentru anumite obiecte din plastic de unica folosinta, precum paiele de plastic, tacamurile, paharele si farfuriile din plastic, betisoarele de urechi…

- Un gest socant al unui europarlamentar italian al partidului Liga, în Parlamentul European de la Strasbourg, a șocat Comisia Europeana și a fost dezaprobat, la Roma, de șeful partidului, Vicepremierul Matteo Salvini.

- Planurile Uniunii Europene de reducere cu 35% a emisiilor de CO2 ale autovehiculelor noi pana in 2030 reprezinta o amenintare pentru Germania, unde industria auto are un rol important in economie, a avertizat miercuri Asociatia Producatorilor Germani de Automobile (VDA), transmite Reuters.…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European se va reuni luni seara la Strasbourg, intr-o sedinta extraordinara care are pe ordinea de zi si situatia din Romania, inclusiv independenta sistemului judiciar. Informeaza News.ro....

- Fiecare stat membru al Uniunii Europene (UE) va trebui sa decida pana la sfarsitul lui aprilie 2019 daca prefera sa mentina ora de vara sau mai degraba cea de iarna, daca proiectul menit sa puna capat anul viitor schimbarilor sezoniere de ora va fi ratificat, a precizat vineri Comisia Europeana, informeaza…

- Reuniti in plen la Strasbourg, europarlamentarii au aprobat noua versiune a textului respins la 5 iulie, care a creat un nou 'drept conex' pentru editorii de presa. Dintre cei 703 de europarlamentari prezenti, 438 au votat in favoarea textului, 226 impotriva lui si 39 s-au abtinut. Acest vot deschide…

- UPDATE/Parlamentul European cere lansarea unei proceduri punitive contra Ungariei, pentru periclitarea valorilor UE Strasbourg, 12 sep /Agerpres/ - Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a denuntat miercuri periclitarea valorilor democratice de catre Ungaria si a cerut Comisiei…

- Europarlamentarii se pronunța miercuri din nou asupra directivei europene privind drepturile de autor. Votul ar putea fi unul crucial pentru artiștii și editorii de presa care spera ca reforma sa fie adoptata. In schimb, giganții Internetului au facut lobby intens impotriva acestei directive. Textul…