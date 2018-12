Parlamentul European va solicita din nou, la Strasbourg, acceptarea Romaniei si a Bulgariei in Schengen!

Parlamentul European va supune la vot saptamana viitoare o noua rezolutie in care solicita admiterea Romaniei si a Bulgariei in spatiul Schengen, relateaza vineri novinite.com. Rezolutia, redactata pe baza unui raport elaborat de eurodeputatul socialist bulgar Serghei Stanisev, este una non-legislativa si cere Consiliului Uniunii Europene sa ia o decizie rapida si pozitiva asupra aderarii celor doua tari in spatiul european de libera circulatie. Eurodeputatii si-au exprimat in iunie 2011 sustinerea pentru admiterea Romaniei si Bulgariei in Schengen, pozitie confirmata de mai multe ori ulterior.…