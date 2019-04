Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Cristian Preda a scris, luni, ca Partidul Popular European cere discutarea situației statului de drept in Romania și adoptarea unei noi rezoluții despre "derapajele guvernarii Dancila", dezbaterea și votul in Parlamentul European urmand sa aiba loc intre 15 și 18 aprilie, conform…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene si candidatul Partidului Socialistilor Europeni la functia de presedinte al CE, a avertizat vineri ca Partidul Social-Democrat din Romania risca excluderea din PSE din cauza situatiei statului de drept.

- Reprezentanti ai Asociatiei "Forumul Judecatorilor din Romania", Asociatiei "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" si ai Asociatiei "Initiativa pentru Justitie" se vor intalni, joi, la Bruxelles, cu oficiali ai Comisiei Europene si Parlamentului European, inclusiv cu vicepresedintele…

- ”Domnule Frans Timermans, cu toata dragostea, Romania nu este colonia dumnavoastra. Partidul dumneavoastra social-democrat a obținut la ultimele alegeri europarlamentare doua fotolii in Parlamentul European, cu un numar total de alegatori comparabil cu cel obținut de PSD la ultimele alegeri locale…

- „Multe forțe politice din Europa, și implicit din Romania, folosesc Bruxelles-ul ca pe un țap ispașitor pentru neputințele domestice, iar conceptul de identitate europeana este deseori prezentat la nivel național ca o incercare a Bruxelles-ului de a submina identitatea naționala, ceea ce este fals”,…

- Prioritatile Presedintiei Romaniei a Consiliului UE si evaluarea rezultatelor presedintiei austriece din ultimele sase luni, precum si regulile de inghetare a platilor UE catre statele membre care intervin in instantele judecatoresti sau care nu iau masuri impotriva fraudei si a coruptiei, se afla pe…