- Partidul Popular European (PPE) ar obtine 180 de mandate (24%), socialistii europeni 149 de mandate (19,8%) si liberalii 76 de mandate in viitorul Parlament European ce va fi format dupa alegerile europene din 23-26 mai, releva estimarile publicate joi de legislativul european, pe baza sondajelor realizate…

- ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Conform ultimului sondajul, PSD ar caștiga alegerile și ar obține 29%. Tradus in mandate, scorul PSD le-ar aduce social-democraților 13 mandate in Parlament. Pe locul doi se plaseaza PNL cu 24,7%. Tradus in mandate, scorul PNL le-ar aduce liberalilor 12 mandate…

- Partidul Popular European (PPE) ar obtine 188 de mandate, socialistii europeni 142 de mandate si liberalii 72 de mandate in viitorul Parlament European ce va fi format dupa alegerile europene din 23-26 mai, releva estimarile publicate vineri de legislativul european cu privire la viitoarea sa componenta…

- Estimarile actualizate lansate la sfarsitul saptamanii trecute de Parlamentul European cu privire la viitoarea sa componenta (cea de-a noua legislatura), in baza unei selectii de sondaje nationale reprezentative, releva ca Partidul Popular European (PPE) ar obtine 181 de mandate, socialistii europeni…

- Parlamentul European a publicat un nou set de estimari despre cum ar putea arata componența sa dupa alegeri, in baza sondajelor realizate pana la sfarșitul lunii februarie. Cifrele provin dintr-o selecție de sondaje reprezentative efectuate de institute naționale de sondare a opiniei publice din…

- Parlamentul European a publicat un prim set de estimari despre cum ar putea arata componenta sa dupa alegeri, in baza sondajelor realizate la inceputul lunii februarie. Cifrele provin dintr-o selectie de sondaje reprezentative efectuate de institute nationale de sondare a opiniei publice din statele…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) impreuna cu asociațiile transportatorilor rutieri din Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia și Ungaria au semnat și retransmis o scrisoare comuna catre Președintele Parlamentului European (PE), Antonio Tajani, și catre…

- PMP și partidul lui Victor Ponta, PRO Romania, sunt surprizele clasamentului, ambele fiind creditate cu trecerea pragului electoral, 5%. Pieleanu a precizat ca datele sunt bazate pe o prezența de 35% al urne. Cifrele sondajului prezentat de Pieleanu PSD 34%PNL 24%ALDE…