Parlamentul European solicita bancilor sa perceapa comisioane egale pentru plati transfrontaliere in euro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 28 ian – Sputnik. Bancile centrale din zona euro nu mai emit bancnote de 500 de euro. Decizia a intrat în vigoare din 27 ianuarie. Excepție fac doar Germania și Austria, care vor beneficia de o amânare pâna pe data de 26 aprilie 2019. © REUTERS / Dado RuvicDin 27…

- Parlamentul European a sarbatorit marți seara 20 de ani de la trecerea la moneda unica, euro. La 1 ianuarie 1999 au adoptat euro 19 state. In același timp, a intrat in vigoare politica unica europeana, sub coordonarea Bancii Centrale Europene. ...

- Estimarile arata ca moneda euro este folosita zilnic de aproximativ 334 de milioane de europeni. Numele euro a fost adoptat oficial la 16 decembrie 1995, iar moneda insași a intrat pe piețele internaționale la 1 ianuarie 1999, inlocuind așa-numita unitate monetara europeana (ECU), iar apoi, la 1 ianuarie…

- Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania) solicita retragerea imediata a proiectului de Ordonanta de Urgenta privind noile masuri fiscale anuntate de catre ministrul de Finante in data de 18 decembrie cu intentia de a fi implementate incepand cu 1 ianuarie 2019.

- Declarație politica prezentata in sedinta din 21 noiembrie 2018 a Camerei Deputatilor. Domnule Presedinte, Stimati colegi, Rezoluția votata marți, 13 noiembrie 2018, cu o majoritate covarșitoare in Parlamentul European, precum și Raportul elaborat in cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare și…

- Obiectivul acestei reuniuni extraordinare este agrearea proiectului de Acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE).De asemenea, membrii Consiliului European vor discuta despre Declaratia politica privind viitoarele relatii dintre UE si Marea Britanie.Dupa agrearea…

- Toate companiile feroviare din Uniunea Europeana vor fi obligate sa acorde despagubiri pentru intarzierea trenurilor, acestea fiind cuprinse intre 50 si 100% din valoarea biletului de tren, in functie de durata intarzierii.

- Un numar de 25 de banci sunt "in discutii avansate" cu Banca Centrala Europeana pentru a-si mentine prezenta in UE dupa ce Marea Britanie va iesi din blocul comunitar, a declarat luni Daniele Nouy, presedintele Mecanismului Unic de Supraveghere (SSM), infiintat sub tutela BCE. Instituţiile…