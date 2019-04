Parlamentul European simplifică procedurile de obţinere a vizelor de scurtă şedere în UE Parlamentul European a votat miercuri, la Strasbourg, o simplificare a procedurilor de obtinere a vizelor de scurta sedere in Uniunea Europeana, reguli care vor fi adaptabile in functie de cooperarea tarilor terte in combaterea migratiei ilegale catre Europa, transmite AFP.



Cu 428 voturi pentru, 123 voturi contra si 56 abtineri, eurodeputatii, reuniti pentru ultima oara in plen la Strasbourg inaintea alegerilor europene de la finalul lunii mai, au adoptat un nou cod de vize care deja facea obiectul unui acord cu Consiliul UE.



Cererile de viza pentru scurta sedere vor putea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

