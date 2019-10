Stiri pe aceeasi tema

- Ora de iarna 2019. Cand se schimba ora de iarna 2019. Cand se trece la ora de iarna 2019. Ora de toamna 2019 in Romania. Cand se schimba ora de toamna 2019. Ora de iarna 2019. Când se schimba ora de iarna 2019. Când se trece la ora de iarna 2019. Ora de iarna 2019 în România.…

- ORA DE IARNA 2019. Ora de iarna este ora standard. Sistemul orei de vara si de iarna presupune o ajustatare cu o ora a ceasurilor in fiecare primavara si toamna. La ora de vara, ceasul se da inainte cu o ora (ora 3:00 devine ora 4:00), in timp ce la ora de iarna operațiunea e inversa, ceasurile se…

- ​Uniunea Europeana ar putea extinde, în cadrul unui comitet de experți care va avea loc joi, zonele din România în care este interzis comerțul cu carne de porc, pe fondul situației tot mai îngrijoratoare a infecției cu pesta porcina africana, a declarat, luni, o purtatoare de…

- Comisia considera ca acordul incalca competenta exclusiva a UE in domeniu, cu atat mai mult cu cat schimbul de astfel de date intre statele membre este reglementat de deciziile Consiliului de la Prum (Deciziile 2008/615/JHA si 2008/616/JHA ale Consiliului). Statele membre vizate au la dispozitie…

- Ora de iarna se aplica in fiecare an, in ultima noapte de sambata spre duminica din luna octombrie. In anul 2019, trecerea la ora de iarna va avea loc in noaptea de 26 spre 27 octombrie. In noaptea de 26 octombrie spre 27 octombrie 2019 (sambata spre duminica), ora 4.00 devine ora 3.00. Comisia…

- Comisia Europeana (CE) a salutat miercuri acordul la care au ajuns Parlamentul European si Consiliul UE pentru desemnarea Laurei Codruta Kovesi in functia nou-creata de procuror-sef european. „Acest acord este un semnal puternic ca UE sustine cu fermitate lupta impotriva criminalitatii financiare…

- „Zi cruciala maine, la Strasbourg, pentru Laura Codruța Kovesi!! La ora 10.30, are loc prima runda de negocieri dintre reprezentanții Parlamentului European și cei ai Consiliul UE pentru desemnarea Procurorului Șef european”, transmite Rareș Bogdan. „Va reamintesc, saptamana trecuta a fost…

- Omul de afaceri condamnat într-un dosar penal, Viorel Țopa, care se afla în Germania și este nașul de cununie al liderului PPDA, Andrei Nastase, se arata dezamagit de actuala guvernare. „Daca Uniunea Europeana (prin Delegația UE în Moldova, Comisia Europeana,…