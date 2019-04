Parlamentul European se reuneste in aceasta saptamana la Strasbourg, pentru ultima sesiune parlamentara inainte de alegerile europene, avand pe agenda, printre altele, adoptarea de noi masuri de consolidare a politiei de frontiera si garzii de coasta la nivel european si respectiv pentru asigurarea unei mai bune protectii a avertizorilor de integritate, dar si o dezbatere privind statul de drept in Romania, introdusa pe ordinea de zi in ultimul moment. Eurodeputatii vor acorda miercuri un vot final pentru o serie de noi masuri de consolidare a politiei de frontiera si a garzii de coasta la nivel…