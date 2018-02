Parlamentul European respinge ideea listelor transnationale

Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile aduse legilor justitiei din Romania s-au aflat miercuri dupa-amiaza in centrul unei dezbateri care a durat mai bine de o ora in plenul Parlamentului European la Strasbourg, eurodeputatii romani care au luat cuvantul avand schimburi de replici pe aceasta tema. Comisarul european pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara, la Strasbourg, ca nu este multumit de dezbaterea din plenul Parlamentului European privind modificarile la legile justitiei din Romaniei. "N-am cum sa fiu multumit, in conditiile in care s-a vazut cu ochiul liber (...) faptul…

- Parlamentul European (PE), reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a respins miercuri ideea ca la urmatoarele alegeri europarlamentare un anumit numar de eurodeputati sa fie alesi pe liste transnationale, in locul celor nationale, idee sustinuta mai ales de presedintele francez Emmanuel Macron,…

- Parlamentul European a adoptat marti, in sesiune plenara la Strasbourg, o lege pentru reducerea emisiilor de CO2 din industrie in Uniunea Europeana, considerandu-se ca, in acest fel, incepe implementarea angajamentelor din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice. Romania si…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, s-a declarat miercuri gata sa respinga orice candidat la presedintia Comisiei Europene care nu a fost nominalizat drept cap de lista inainte de alegerile din UE din 2019. Asa-numitul proces 'Spitzenkandidaten' (cuvantul german care desemneaza…

- Parlamentul European (PE) dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania, ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Inainte de dezbatere, eudodeputatul PSD Dan Nica le-a trimis colegilor din PE un raport despre „statul mafiot“ din Romania.

- Parlamentul European organizeaza miercuri, 7 februarie 2018, in cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, dezbaterea cu tema „Amenințari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania”.La dezbatere este invitat și ministrul Justiției, Tudorel Toader, cel care…

- Parlamentul European organizeaza miercuri, in cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, dezbaterea cu tema “Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania”, potrivit unui comunicat al institutiei europene. Ora estimata pentru inceputul dezbaterii este 17:45…

- Trimisul special al AGERPRES, Ionut Mares, transmite: Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, s-a declarat miercuri gata sa respinga orice candidat la presedintia Comisiei Europene care nu a fost nominalizat drept cap de lista inainte de alegerile din UE din 2019. Asa-numitul…

- Liderul eurodeputatilor PSD din cadrul grupului socialistilor europeni, Dan Nica, a transmis miercuri dimineata, catre toti europarlamentarii din actuala legislatura, inainte de dezbaterea ce va avea loc in plenul Parlamentului European de la Strasbourg pe tema legilor justitiei din Romania, un document…

- Ministrul Tudorel Toader nu este lasat sa vorbeasca in plenul Parlamentului European acolo unde va avea loc o discutie tocmai despre justitia din Romania. De altfel, membrii partidului popular european nu au dorit nici sa aiba o discutie cu oficialul roman inaintea plenului, desi Tudorel Toader…

- Eurodeputatul PMP Siegfried Muresan, purtator de cuvant al Partidului Popular European, a declarat, intr-un interviu pentru HotNews.ro, ca dezbaterea pe modificarea legilor justitiei din Romania, ce va avea loc miercuri seara in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, reprezinta un semnal ca…

- Situatia justitiei din Romania va fi dezbatuta miercuri in Parlamentul European. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este deja la la Strasbourg, unde marți a discutat cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Desi intalnirea era programata sa dureze o jumatate de…

- Incepand din 1979, deputatii europeni sunt alesi direct de cetateni. Pana in acel an, rolul lor fusese jucat de membri ai parlamentelor nationale, care se reuneau din cand in cand la Strasbourg. In ultimele patru decenii, europarlamentarii au fost desemnati in cadrul unor scrutine tinute in fiecare…

- Parlamentul European dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD ALDE, potrivit Digi 24.Decizia de a dezbate in sesiune plenara situatia justitiei din Romania a fost luata in 18 ianuarie in Parlamentul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, aflat la Strasbourg pentru intalniri in vederea dezbaterii de miercuri din Parlamentul European pe tema legilor justitiei din Romania, a afirmat pentru jurnalistii romani ca are "convingerea" ca la nivel european exista dezinformari pe aceasta tema.

- "Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla inca de ieri la Strasbourg in contextul in care Parlamentul European dezbate maine, in plen, situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi sistemul judiciar. Cu toate acestea, nu stim nimic oficial despre programul ministrului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti dimineata cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans la Strasbourg, in contextul in care miercuri va avea loc dezbaterea din Parlamentul European pe legile justitiei din Romania. Intalnirea, la care a participat si Ministrul delegat…

- Copresedintele Grupului Verzilor/Alianta Libera Europeana din Parlamentul European, Philippe Lamberts, a declarat marti, la Strasbourg, ca grupul politic pe care il reprezinta este profund ingrijorat de situatia din Romania in privinta justitiei, acesta fiind motivul pentru care a solicitat organizarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut marti, la Strasbourg, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, in contextul in care Parlamentul European va organiza miercuri, in plen, o dezbatere in legatura cu statul de drept in Romania. Desi intalnirea era programata…

- Co-presedintele grupului Verzilor/Aliantei Libere Europene din Parlamentul European, Philippe Lamberts, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Strasbourg, ca motivul pentru care grupul sau a initiat dezbaterea privind schimbarile legilor justitiei din Romania se leaga de faptul ca guvernul…

- Parlamentul European va discuta, miercuri, despre situatia statului de drept si reforma sistemului judiciar din Romania, la aceste dezbatere urmand sa participe si reprezentanti ai Consiliului, dar si ai Comisiei Europene.

- Eurodeputatul Siegfried Muresan anunta ca la nivelul Parlamentului European s-a decis ca situatia justitiei din Romania sa fie dezbatuta in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg, el considerand ca aceasta arata "ingrijorarea serioasa" existenta la nivelul Uniunii Europene…

- Nominalizarea Vioricai Dancila, liderul delegației PSD in Parlamentul European, ca Prim Ministru al Romaniei, este salutata de la Strasbourg de catre Claudia Țapardel, unul dintre cei mai tineri europarlamentari romani, membru in Comisia pentru Transporturi și Co-Președinte al Intergrupului pentru…

- La sfarșitul saptamanii trecute, Comisia pentru Dezvoltare Regionala (REGI) din Parlamentul European a votat, la Strasbourg, in favoarea revizuirii a doua limite de finanțare pentru proiectele de restaurare a obiectivelor de patrimoniu, dand astfel curs solicitarii formulate de eurodeputatul Mircea…

- In urma dezbaterii care a avut loc azi in Parlamentul European de la #Strasbourg pe tema accederii Romaniei, Bulgariei și Croației in spațiul #Schengen, am depus o declarație scrisa in scopul susținerii dreptului neechivoc al țarii noastre de a face parte din acest sistem și de a sancționa amanarile…

- Franta doreste ca sediul Parlamentului European sa ramana la Strasbourg, a declarat duminica ministrul afacerilor europene din Franta, Nathalie Loiseau, la postul France 3, informeaza AFP."Spunem prea adesea ca Europa se reduce la bula din Bruxelles. Trebuie ca Europa sa fie mai aproape de…

- Comisia Europeana a publicat, pe 8 noiembrie, cel de-al doilea Pachet de Mobilitate, un set de masuri și inițiative care au ca scop accelerarea trecerii la vehicule mai puțin poluante și reinnoirea politicii industriale a UE.In contextul dezbaterii acestuia miercuri dupa-amiaza in Parlamentul…

