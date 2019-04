Stiri pe aceeasi tema

- Prima runda de negocieri dintre Parlamentul European si Consiliul UE pentru desemnarea procurorului-sef european a avut loc miercuri, la Bruxelles. „Parlamentul intra in negocieri cu o pozitie puternica, in timp ce Consiliul intra cu o pozitie slaba“, sustine europarlamentarul PNL Siegfried Muresan.…

- Prima runda de negocieri dintre Parlamentul European si Consiliul UE pentru desemnarea procurorului-sef european are loc miercuri, la Bruxelles. „Parlamentul intra in negocieri cu o pozitie puternica, in timp ce Consiliul intra cu o pozitie slaba“, sustine europarlamentarul PNL Siegfried Muresan. Laura…

- Eurodeputatul PNL Marian-Jean Marinescu explica, intr-un interviu pentru Adevarul, de ce Laura Codruta Kovesi are prima sansa pentru sefia Parchetului European la negocierile dintre Parlamentul European si Consiliul UE. „Comisia de negociere stabilita de Parlamentul European nu poate accepta alt candidat…

- Parlamentul European ar putea sa dea votul pentru numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror-sef european in sesiunea din 26-28 martie, a declarat pentru News.ro eurodeputatul Cristian Preda, care a explicat ca negociatorii Parlamentului European vor merge la discutiile cu presedintia finlandeza…

- Parlamentul European a decis prin vot ca o sustina pe Laura Codruta Kovesi la sefia Parchetului European. Insa castigatorul acestui fotoliu este numit de comun acord de Parlamentul European si Consiliul UE. Acesta din urma il sustine pe francezul Jean-Francois Bohnert, asadar urmeaza o perioada de negocieri…

- ”Acest vot este pentru toți cetațenii romani care au susținut lupta anticorupție și statul de drept, pentru toți procurorii din Romania și din Europa care lucreaza sub presiune. Aștept decizia decidenților europeni. M-am inscris singura in aceasta procedura. Nu am avut, nu am cerut, nu cer și nu aștept…

- In urma unui vot secret, comisia LIBE a selectat o pe Laura Codruta Kouml;vesi pe primul loc in lista de candidati pentru postul de procuror sef european, informeaza un comunicat transmis de Parlamentul European. Ordinea celor trei candidati selectionati a fost stabilita miercuri, in urma unui vot in…

- Laura Codruța Kovesi a declarat, miercuri, dupa ce a obținut cel mai mare numar de voturi in Comisia LIBE dintre candidații pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European, ca se bucura foarte mult de rezultat, mulțumindu-le tuturor celor care au susținut-o, noteaza g4media.ro. Membrii Comisiei…