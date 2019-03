Stiri pe aceeasi tema

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a afirmat pe Twitter ca este ingrijorat de situatia Laurei Codruta Kovesi, care a fost plasata sub control judiciar pentru 60 de zile, si a precizat ca PE o sustine in continuare pentru postul de procuror-sef european.Citește și: Sondaj…

- "Eu sunt de acord ca femeile (...) trebuie sa joace un rol din ce in ce mai important si joaca un rol din ce in ce mai important, in toate segmentele societatii, dar cei care joaca acest rol important si mai ales in Justitie trebuie sa o faca cu respectarea Constitutiei si a drepturilor si libertatilor…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a transmis Guvernului roman ca Laura Codruta Kovesi este candidatul sustinut de PE pentru postul de procuror-sef european. Tajani a postat pe contul sau de Twitter scrisoarea adresata autoritatilor de la Bucuresti. „Laura Codruta Kovesi este candidatul…

- In ziua negocierilor de la Bruxelles, Laura Codruța Kovesi este audiata in dosarul deschis pe numele sau la Secția de investigare a magistraților. Grupul PPE din Parlamentul European a anuntat pe Twitter ca presedintii grupurilor politice s-au reunit intr-o conferinta unde au decis ca Laura Codruta…

- Parlamentul European a decis susținerea Laurei Codruța Kovesi in Parlamentul European.Dupa aceasta decizie, vor incepe negocierile cu reprezentantii Consiliului European. BREAKING @Europarl_EN leaders confirm Laura Kovesi who was strongly backed by @EPPGroup as Parliament preference…

- Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, si europarlamentarul Sophie in't Veld i-au trimis o scrisoare presedintelui PE, Antonio Tajani, in care ii cer sa garanteze ca Laura Codruta Kovesi isi poate sustine candidatura pentru functia de procuror sef al Parchetului European.…