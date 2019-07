Parlamentul European îşi alege miercuri preşedintele Noii europarlamentari, care si-au preluat functiile marti, in cursul unei scurte sesiuni inaugurale la Strasbourg, il vor alege miercuri, prin vot secret, pe succesorul italianului Antonio Tajani (PPE, dreapta) la presedintia PE, pentru un mandat de doi ani si jumatate. Aceasta functie face parte din cele cinci pe care incearca sa si le imparta marile familii politice europene, chiar daca este mai putin ravnita decat cea de presedinte al Comisiei Europene. Liderii UE s-au pus de acord marti seara, la finalul unui summit maraton, asupra numelui succesorului lui Jean-Claude Juncker la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

