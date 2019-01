Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European l-a recunoscut joi pe opozantul Juan Guaido drept "presedinte interimar legitim" al Venezuelei si le-a cerut tuturor tarilor UE sa faca acelasi lucru pentru adoptarea unei "pozitii ferme si unite", intr-o in rezolutie votata la Bruxelles, relateaza AFP. Eurodeputatii…

- Atasatul militar al Venezuelei la Washington, col. Jose Luis Silva, a declarat sambata ca nu-l mai recunoaste pe Nicolas Maduro drept presedinte legitim al tarii si a facut apel la "fratii militari" sa-l sustina pe presedintele autoproclamat Juan Guaido, relateaza AFP. "Biroului atasatului militar nu…

- Ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov, a avertizat SUA impotriva unei eventuale intervenii militare in Venezuela, afirmand ca o asemenea actiune ar fi catastrofica. Moscova si-a reafirmat sprijinul pentru presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro. La randul lor, SUA si alte cateva state l-au…

- Președintele Adunarii Naționale din Venezuela, Juan Guaido, s-a proclamat președintele țarii, iar Trump a anunțat pe Twitter ca il recunoaște drept președinte al Venezuelei. Zeci de mii de oameni eu ieșit in strada și protesteaza impotriva lui Nicolas Maduro. De cealalta parte, Maduro controleaza…

- Guvernul din Brazilia a anunțat miercuri ca îl recunoaște pe Juan Guaido, liderul opoziției venezuelene și al Adunarii Nationale, ca președinte interimar și declara ca va oferi susținere politica și economica în tranziția Venezuelei catre democrație, relateaza site-ul publicației New York…

- Juan Guaido, liderul opozitiei si al Adunarii Nationale din Venezuela, s-a autoproclamat miercuri dupa-amiaza presedinte interimar al tarii, contestandu-l oficial pe presedintele Nicolas Maduro in contextul crizei politice grave. Nicolas Maduro tocmai a inceput al doilea mandat de presedinte al Venezuelei,…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, singura institutie aflata sub controlul opozitiei, a fost arestat duminica de Serviciul de Informatii al Venezuelei, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei. SUA au anuntat ca nu vor recunoaste legitimitatea…