Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European dezbate din nou luni, 15 aprilie, situația statului de drept din Romania in ședința plenara care se va reuni la Strasbourg. Renate Weber, europarlamentar ALDE, a spus: "In urma cu cateva saptamani, lideri ai acestui PE au cerut autoritatilor din Romania sa opreasca…

- Grupul partidelor populare din Parlamentul European cere o noua dezbatere privind situația statului de drept din Romania și adoptarea unei rezoluții referitoare la derapajele guvernarii Dancila, anunța europarlamentarul Cristian Preda. “Date fiind evoluțiile recente, grupul PPE cere discutarea situației…

- Europarlamentarul Cristian Preda anunța adoptarea în Parlamentul European a unei noi rezoluții despre derapajele guvernarii Dancila. Solicitare a fost facuta de PPE care cere și discutarea respectarii statului de drept în România.

- Grupul PPE cere discutarea situatiei statului de drept in Romania in Parlamentul European si adoptarea unei noi rezolutii despre derapajele guvernarii Dancila, anunta pe pagina sa de Facebook europarlamentarul Cristian Preda.

- Parlamentul European a adoptat marti, cu 348 de voturi pentru si 274 voturi impotriva reforma europeana a drepturilor de autor pe internet, un text foarte asteptat de media si lumea culturala, dar contestat de platformele americane si sustinatorii libertatii internetului, informeaza Agerpres.Citește…

- Parlamentul European va supune astazi la vot un proiect de rezolutie privind Rusia, care sustine ca Uniunea Europeana trebuie sa ia in considerea impunerea unor noi sanctiuni Moscovei, in cazul in care aceasta va continua sa incalce dreptul international, informeaza Legislativul UE, citat de Mediafax.…

- In data de 27.02.2019, Comisia Europeana a publicat Documentul de Lucru al Serviciilor Comisiei: „Raportul de țara din 2019 privind Romania, inclusiv un bilanț aprofundat referitor la prevenirea și corectarea dezechilibrelor economice”, care insoteste documentul Comunicarea Comisiei catre Parlamentul…

- Premierul roman Viorica Dancila participa joi, la Bruxelles, la Parlamentul European, la conferinta "Lupta impotriva antisemitismului: o abordare comuna pentru o mai buna protectie a comunitatilor evreiesti din Europa - de la politici la actiuni", eveniment la nivel inalt al presedintiei romane a Consiliului…