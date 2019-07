Stiri pe aceeasi tema

- Liderii grupurilor politice din Parlamentul European l-au avertizat, miercuri, pe noul premier Boris Johnson asupra efectelor economice foarte grave asupra Marii Britanii daca se va retrage din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit. Boris Johnson, noul lider al Partidului Conservator…

- Liderii grupurilor politice din Parlamentul European l-au avertizat, miercuri, pe noul premier Boris Johnson asupra efectelor economice foarte grave asupra Marii Britanii daca se va retrage din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit, conform Mediafax.Citește și: O polițista a IZBUCNIT,…

- Orice Brexit fara acord ar fi o ''tragedie'' atat pentru Uniunea Europeana, cat si pentru Regatul Unit, dar blocul comunitar ramane angajat fata de acordul deja negociat cu Londra, a declarat marti prim-vicepresedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Frans Timmermans, potrivit Reuters. ''Boris…

- Dupa ce a fost intrebat ce se va intampla daca Londra va parasi UE fara un acord, Barnier a declarat: „Marea Britanie va suporta apoi consecintele”. „Cred ca Marea Britanie, care este foarte bine informata si competenta si stie cum lucram la UE, stia de la inceput ca nu am fost niciodata impresionati…

- Johnson a declarat anterior ca ar fi naiv sa organizeze alegeri nationale inainte de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. The Times a informat ca echipa lui Johnson planuieste sa aloce noi fonduri pentru sediul Partidului Conservator, pentru a-l pregati in vederea unor alegeri in 2020.Marea…

- Marea Britanie "trebuie sa paraseasca" Uniunea Europeana pe 31 octombrie, dupa ce amânarea de doua ori a datei Brexitului, a declarat luni ministrul britanic însarcinat cu aceasta problema spinoasa, subliniind ca aceasta voința ambelor parți, potrivit La Libre, citat de Rador.…

- „Dorința mea este sa ieșim din Uniunea Europeana de Halloween, in data de 31 octombrie”, a declarat Johnson.„Modalitatea prin care ne putem face prietenii și partenerii sa ințeleaga cat de serioși suntem este sa abandonam infrangerea și negativismul și sa ne pregatim serios și cu incredere…

- Premierul britanic Theresa May i-a transmis liderului laburist Jeremy Corbyn o scrisoare in care ii cere sa sustina proiectul ei de acord pentru Brexit dupa ce ea a anunțat ca este dispusa sa faca mai multe compromisuri, inclusiv posibilitatea de a vota cu privire la organizarea unui al doilea referendum.…