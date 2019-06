Eurodeputata spaniola Iratxe Garcia va prelua marti conducerea grupului social-democrat (S&D) in Parlamentul European, dupa ce actualul presedinte, germanul Udo Bullmann, a anuntat luni ca renunta sa o contracandideze pentru acest post, transmite AFP.



Iratxe Garcia va deveni astfel prima femeie in fruntea unui grup de o asemenea importanta in PE.



Pana in prezent, doar Verzii (al patrulea grup in PE, social-democratii fiind al doilea ca numar de deputati, dar in scadere fata de legislativul anterior) aveau o femeie copresedinte.



'In acest moment, in dezbaterea…