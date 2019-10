Legislativul european a luat o decizie similara in noiembrie 2017, cand a fost emis primul ordin de arestare impotriva fostului presedinte al guvernului regional catalan, care se refugiase in Belgia la sfarsitul lunii octombrie a acelui an, la scurt timp dupa un referendum ilegal de independenta.

Judecatorul Curtii Supreme spaniole Pablo Llarena a reactivat luni ordinul european de arestare si extradare impotriva lui Puigdemont pentru infractiunile de rebeliune si delapidare. Anterior Curtea Suprema a condamnat noua lideri catalani la pedepse cu inchisoarea de pana la 13 ani din cauza…