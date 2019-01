Stiri pe aceeasi tema

- Prioritatile Presedintiei Romaniei a Consiliului UE si evaluarea rezultatelor presedintiei austriece din ultimele sase luni, precum si regulile de inghetare a platilor UE catre statele membre care intervin in instantele judecatoresti sau care nu iau masuri impotriva fraudei si a coruptiei, se afla pe…

- Vorbind in plenul Parlamentului European, marti, in cadrul unei dezbateri despre viitorul Europei, Klaus Iohannis a ales sa transmita oficialilor prezenti la Strasbourg, intrei ei Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, ca “romanii sunt conectati activ la valorile civice. Au dovedit-o cat…

- Klaus Iohannis susține astazi cel mai important discurs politic de reprezentare europeana și externa a Romaniei din mandatul sau. Șeful statului se va afla, in premiera, la tribuna Parlamentului European de la Strasbourg, acolo unde va prezenta, intr-o alocuțiune urmata de o dezbatere cu membrii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis , va participa marți, la Strasbourg, la dezbaterea organizata de Parlamentul European (PE) privind viitorul Uniunii Europene, in cadrul careia va susține o alocuțiune referitoare la viziunea Romaniei privind viitorul UE. ”Președintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

