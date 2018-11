Stiri pe aceeasi tema

- Guvernarea PSD-ALDE-UDMR a smucit Romania de pe traseul european, i-a scos centura de siguranta si a blocat-o pe banda de urgenta a UE. In acest timp, Bulgaria face pasi din ce in ce mai apasati spre nucleul dur al Uniunii Europene si obtine victorii de etapa importante.

- Premierul Viorica Dancila vine, miercuri, incepand cu ora 10,00, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile de la „Ora prim-ministrului”. Premierul a fost convocat la solicitarea grupului parlamentar PNL, iar tema este „Angajamentul Guvernului Dancila privind respectarea recomandarilor Comisiei de…

- „Romania este și va ramane o țara pro-europeana și a dovedit in nenumarate randuri ca este un stat membru loial și implicat, care crede in valorile Uniunii Europene, pe care le apara și le respecta. Am fost și suntem deschiși permanent cooperarii stranse și deschise cu forurile UE și consider…

- Ideea de aderare in doua etape a fost respinsa Eurodeputatii din Comisia Libertatilor Civile (LIBE) din Parlamentul European au indemnat luni statele membre ale Uniunii Europene sa aprobe rapid aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen, conform unui comunicat publicat pe site-ul Parlamentului…

- Potrivit lui Vucic, mentinerea pacii si a stabilitatii si apararea securitatii cetatenilor sarbi din Kosovo-Metohija vor deveni din ce in ce mai dificile, intrucat este tot mai evident ca nu va exista o solutie de compromis. Acest lucru este cauzat de atmosfera din Serbia centrala si…

- Compromis și negociere Eurodeputatul Siegfried Muresan, reprezentant al grupului Partidului Popular European (PPE), a afirmat ca "Partidul National Liberal si-a pus intrebarea daca o rezolutie cu privire la Romania este utila in Parlamentul European sau nu". "Noi suntem constienti ca…

- Am asistat astazi la dezbaterea din Parlamentul European pe tema Statului de Drept din Romania și am urmarit cu atenție toate punctele de vedere exprimate, unele mai contondente decat altele. Am constatat cu stupoare ca poziționarea premierului Romaniei fața de tema dezbaterii a fost…

- Tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai mici preturi la carne in anul 2017 au fost Polonia, cu aproximativ 43% sub media din UE, Bulgaria, cu preturi mai mici cu 42% decat media, si Romania, cu...