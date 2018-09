Parlamentul European amana votul pe rezolutia care priveste Romania pana in noiembrie Conferinta presedintilor din Parlamentul European a amanat, joi, votul pe rezolutia care priveste situatia din Romania pana in luna noiembrie.



Initial, votul era programat sa aiba loc in a doua plenara a PE de la finalul lunii octombrie.



Parlamentul European va dezbate in plen, pe 3 octombrie, o rezolutie privind respectarea statului de drept in Romania, sedinta la care a fost invitata sa mearga si Viorica Dancila.



Votul pe aceasta rezolutie urma sa se dea in a doua plenara de luna viitoare, insa la sedinta de azi a presedintilor din PE, la care participa liderii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

