- Parlamentul European a decis suspendarea acreditarilor temporare ale tuturor noilor deputati spanioli in urma unui incident cu Carles Puigdemont si un alt separatist catalan, informeaza AFP vineri, citand surse concordante.

- Eurodeputatii sunt deseori criticati pentru deciziile pe care le iau in Parlamentul European (PE) in probleme care tin de legislatia europeana si care au impact asupra vietii de zi cu zi sau in chestiuni care tin de aspecte nationale. Insa cum ar vota alegatorii daca ar fi in locul lor in chestiunile…

- „Daca vom fi alesi deputati europeni, vom fi deputati europeni. Nu doar pentru ca regulamentul o spune, ci pentru ca toate precedentele spun ca imunitatea este activata din momentul in care esti ales', a declarat miercuri Puigdemont, intr-o conferinta de presa la Bruxelles. Carles Puigdemont…

- CHIȘINAU, 5 apr - Sputnik. Legislația, convenita deja informal cu miniștrii UE, stabilește cerințe minime ce trebuie implementate de toate statele membre, menite sa contribuie la îmbunatațirea șanselor femeilor pe piața forței de munca și sa consolideze în familie rolul tatalui sau celui…

- Eurodeputatii au aprobat miercuri interzicerea din 2021 a produselor din plastic de unica folosinta precum farfurii, tacamuri sau paie.Parlamentul a votat cu 560 de voturi pentru, 35 impotriva si 28 de abtineri acordul convenit cu ministrii UE.Potrivit unui comunicat transmis de Parlamentul European,…

- ORA de VARA 2019! Anunt de ultim moment de la UE. Renuntarea la schimbarea orei de vara incepand cu 2021, noi reguli privind protectia drepturilor de autor in mediul online sau interzicerea produselor din plastic de unica folosinta sunt printre propunerile legislative care vor fi supuse la vot in…

- Parlamentul European va supune astazi la vot un proiect de rezolutie privind Rusia, care sustine ca Uniunea Europeana trebuie sa ia in considerea impunerea unor noi sanctiuni Moscovei, in cazul in care aceasta va continua sa incalce dreptul international, informeaza Legislativul UE, citat de Mediafax.…