Stiri pe aceeasi tema

- In ședința de joi, Parlamentul european a votat un acord formal privind condiționarea acordarii fondurilor europene in funcție de respectarea statului de drept, a anunțat europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Mureșan arata ca ”Am confirmat astazi in Parlamentul…

- Eurodeputatii au votat marti, cu o larga majoritate, pentru renunțarea la ora de vara in Uniunea Europeana incepand cu anul 2021. Un numar de 410 eurodeputati au votat pentru propunere, 192 impotriva si 51 s-au abtinut. In conformitate cu o propunere adoptata la inceputul acestei luni si de Comisia…

- Premierul Viorica Dancila a avut, joi, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, una dintre temele acordate fiind legata de statul de drept si independenta justitiei in Romania.

- Parlamentul European l-a recunoscut joi pe opozantul Juan Guaido drept "presedinte interimar legitim" al Venezuelei si le-a cerut tuturor tarilor UE sa faca acelasi lucru pentru adoptarea unei "pozitii ferme si unite", intr-o in rezolutie votata la Bruxelles, relateaza AFP. Eurodeputatii…

- Statul de drept este doar ''pretextul pentru a sanctiona Ungaria pentru ca a fost prima tara care si-a exprimat clar refuzul de primi migranti'', a sustinut Gulyas in declaratia data in fata presei la scurt timp dupa ce Comisia Europeana a trecut la a doua faza a procedurii de infringement initiata…

- Comisarul pentru Dezvoltare Regionala, Corina Cretu, a afirmat luni, la Palatul Parlamentului, cu privire la rezoluția care ar putea conditiona accesarea fondurilor UE de respectarea statului de drept a tarilor membre, ca este normal ca atunci cand o țara intra in familia UE sa aiba atat drepturi,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca, in contextul votului din Parlamentul European in cazul mecanismului privind functionarea statului de drept, PSD arata ca vrea sa mentina MCV, sa continue fraudarea fondurilor UE si sa blocheze aderarea la Schengen."Votul "impotriva" dat joi in…

- Ministrul roman al Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, spune ca Uniunea Europeana trebuie sa fie pragmatica in discutiile din Parlamentul European privind inghetarea fondurilor UE pentru tarile care incalca statul de drept. La ce se refera, de fapt,...