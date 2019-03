Stiri pe aceeasi tema

- Luni, Comisia pentru Transport si Turism (TRAN) din Parlamentul European (PE) a votat favorabil propunerea ca, in Uniunea Europeana, incepand din anul 2021 sa se renunte la schimbarea orei de vara si de iarna. TRAN propune ca schimbarea orei in ultima duminica din martie 2021 sa fie ultima pentru tarile…

- Proiectul Parlamentului European si al Consiliului privind protectia bugetului Uniunii in cazul unor deficiente generalizate in aceea ce priveste statul de drept a fost adoptat joi in Parlamentul de la Strasbourg. Din 624 de voturi exprimate, 397 au fost in favoarea proiectului, iar 158 impotriva, potrivit News.ro.…