Parlamentul European și-a reafirmat, la finele lunii septembrie, opoziția fața de brevetarea plantelor obținute prin metode naturale. In acest sens, deputații europeni au votat in favoarea unei rezoluții care spune ca plantele obținute prin proceduri de selecție tradiționale, precum incrucișarea și selecția, nu trebuie sa fie brevetabile. De ce sunt probleme? Astfel, potrivit unei informari a PE, deputații se tem ca brevetarea soiurilor de plante naturale ar concentra materialul de reproducere a plantelor in mainile catorva companii multinaționale puternice. Pierderea varietații genetice ar putea,…